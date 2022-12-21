幫黃敏惠拉票！王美惠服務處主任「被控戰犯」5點聲明：退民進黨

▲嘉義立委王美惠。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

九合一大選後，民進黨又於嘉義市長選舉吞敗。對此，民進黨正國會中常委陳茂松21日指控，民進黨立委王美惠的服務處主任徐文志幫國民黨候選人黃敏惠拉票，為此次選舉的戰犯。對此，徐文志21日晚間發出5點聲明，宣布退出民進黨。

徐文志以5點聲明回應，他是執業建築師，也曾是小英之友會會長，每逢選舉一向為民進黨盡心盡力，如今既未參與此次市長選戰，卻變成敗選推諉塞責的戰犯，實屬無奈，「嘉義市長的選舉成敗，絕非一人或一張網路梗圖可以左右，有心人轉移焦點，令人深感遺憾。」

他在2020年後，在王美惠立委服務處協助，並未支領任何薪津，純屬義工性質。因此在LINE的私訊只代表他的想法，事前並未與王美惠或任何朋友同事商量過，所以此事純屬個人言論自由範疇，與王美惠毫無關係。

徐文志說，他在2018年曾遭受網路抹黑，經嘉義地檢署調查後，IP顯示出自立法院，嗣後雖經不起訴處分，但李前副祕書長辦公室助理等人，卻難脫干係，「因此2022年李俊俋先生經民進黨徵召參選嘉義市長一局，個人已私下向友人表達歉難苟同，但從未有任何阻礙輔選團隊的言詞或行動。」

他強調，他在嘉義市深耕多年，結交朋友一向不分黨派、不分階級，只要有心為民服務的優秀人才，都會給予支持鼓勵。黃敏惠多年的施政成績備受市民肯定，給予黃敏惠祝福是情理之常，這是做人基本的禮數，「我覺得選舉是一時的，政治不應廝殺到沒有人性。」

徐文志在最後一點強調，「不勞有心人見縫插針，我在此公開宣示退出民進黨。」

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