「爸媽問我什麼時候變黑道？」　吳怡農嘆王鴻薇噴口水：夠了

▲吳怡農。（圖／記者陳家豪攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委候選人吳怡農21日晚間接受資深媒體人廖筱君專訪時，談及對手、國民黨立委候選人王鴻薇這段時間的攻擊戰。他苦笑說，前幾天回家，爸媽問他什麼時候變成黑道了？認識他的人都知道，這是很荒謬的指控，甚至人身攻擊，「吵來吵去的政治大家都看夠了」。

吳怡農說，自己跟王鴻薇的風格應該是「差很多」，王鴻薇是非常資深的市議員，但現在是在選立法委員，他們對於身為國會議員應該要有的角色，以及該做的事情有很大不同看法。

吳怡農表示，他跟王鴻薇之間最大不同，就是他參選第一天就承諾，民主應該是要有競爭，激烈也是天經地義的，但都要「正面」，應該透過政策主張來討論，但他的對手最不缺的卻是口水、謾罵跟抹黑，「吵來吵去的政治大家都看夠了」。

吳怡農苦笑說，前幾天回家，爸媽問他什麼時候變成黑道了，認識的人都知道這是很荒謬的指控，甚至是人身攻擊，這些都不是民主應該要有的品質，太多口水沒有幫助。他說，罵他「農包」，他並不會怎麼樣，不是沒有被罵過，但政治人物或政黨應該要有論述，這是對自己該有的標準，大家要集體來提升。

對於自己這段期間提出的政見被對手謾罵給淹沒，吳怡農認為，選民會看得很清楚，不要低估選民的智慧，大家應該要針對國家安全提出具體主張，這也是他未來進入立法院之後的主軸，「大家看得出我跟對手的不同，我們聽到很多對手批評跟口水，這是我們最大不同」。