直擊／砲聲隆隆！黨員問賴清德：一屍五命、年輕人在哪裡？

▲賴清德今天晚間出席首場政見發表會。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

同額競選民進黨主席的副總統賴清德21日晚間前往新北三重，出席首場「向黨員報告」政見發表會，現場開放黨員當面向賴表達意見，砲火四射。有黨員痛批選前立委林淑芬示警「一屍五命」成真，亦有與會者直指基層因為「票投民進黨，兒子要當兵」耳語就不出來投票，或有人感慨，「今天來的都是老年人，少年人在哪裡？」

賴清德今天晚間7點半左右，在黨籍立委余天、林淑芬、江永昌、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、賴品妤、黨部主委何博文等公職陪同下入場，賴清德子弟兵、台南市立委林宜瑾擔任主持人，開場先帶領近千名民眾高喊「民進黨加油」、「台灣加油」口號，待立委致詞結束後，開放黨員舉手自由發表意見，賴清德則振筆疾書，紀錄黨員的意見。

有一名女性黨員發言時義憤填膺地說，她輔選27年全國走透透，中央黨部真的要聽百姓的聲音，但百姓的聲音卻傳不到上面去，這次民進黨大敗「一屍五命」，她真的很難過，林淑芬講的是真的，為什麼中央黨部的東西沒有辦法讓百姓辯護，使民進黨不斷被抹黑，她真的非常痛心。

另外也有黨員力陳，這次的敗選原因就是基層不願意出來投票，說「如果我投給民進黨，以後我兒子就要當兵」，或也有人說「如果投給民進黨，中國就要打過來了」，不過以前長輩也是去當兵，為什麼現在草莓族聽到當兵就怕到這樣？

此外，有黨員砲轟指，為什麼代表民進黨競選台北市長的陳時中身為牙科醫師，連「老人免費裝假牙」的政見都不願意講，其他政見都是抄2018年候選人姚文智的，這是台北市輸的原因；還有黨員以新竹市前市長林智堅為例說，民進黨會輸的原因是因為縣市首長做不好，做黨主席應該培養人才，「今天來的都是老年人，少年人在哪裡？」