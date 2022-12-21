快訊／賴清德首場政見發表會登場　千人喊「民進黨加油」

▲賴清德今天晚間出席首場政見發表會。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

同額競選民進黨主席的副總統賴清德21日晚間前往新北三重，出席首場「向黨員報告」政見發表會，近千人與會喊「民進黨加油」。立委余天陪同賴清德大進場，並在致詞時盛讚「未來的總統就是你（賴清德）了！沒別人了！」強調必須傾聽基層聲音，而不是由上層的人出主意；立委蘇巧慧說，民進黨要深刻檢討，誠懇面對，但不能放棄價值，檢討到「連我們自己都不認識自己」。

賴清德今天晚間7點半左右，在黨籍立委余天、林淑芬、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、賴品妤、黨部主委何博文等公職陪同下入場，賴清德子弟兵、台南市立委林宜瑾擔任主持人，開場先帶領近千名民眾高喊「民進黨加油」、「台灣加油」口號。

余天致詞時表示，根據民調，現在民進黨的支持度僅3成左右，國民黨則是31％左右，多了民進黨1個百分點，民進黨必須檢討，聽全台灣人民的反應和聲音，該改進的就要改，而不是由上層的人出主意，而是要傾聽民意、滿足民意，如同自己的競選口號，要聽人民的聲音，官越大的人，越要聽人民的聲音。

余天更當場說，先前他就知道，未來的黨主席就是賴清德了，且「未來的總統就是你（賴清德）了！沒別人了！」他很了解賴清德的個性，若是讓他當總統，他一定會聽基層的聲音，希望在座不管是誰，都可以去問街頭巷尾對民進黨有什麼不滿意的地方，通通建議起來，看民進黨要怎麼改進，聽百姓的聲音最好。

蘇巧慧說，民進黨在九合一選舉遭遇了挫折，感謝賴清德在困難時刻承擔責任，帶領民進黨繼續前進，提醒所有民進黨員，民進黨固然遭遇挫折，不過，守護台灣、捍衛民主的價值沒有改變，也沒有錯，這兩年民進黨政府守住了台灣的生命安全，但在後疫情時代，必須為全體國民做更多，要深刻檢討，誠懇面對，但不能放棄價值，檢討到「連我們自己都不認識自己」。

吳秉叡補充，拜託所有黨員明年1月5日出來投票，唯有黨主席選票高，才有辦法對抗外界的銃康、攻擊，他曾與賴清德共事，賴清德一定能夠讓民進黨找回當初的理想，大家要共同努力，黨員同志一定要全力站出來。張宏陸說，賴清德這次黨主席補選，國民黨、中共都在看，一定要去投票，把票催出來，新北市的得票率要比台南市還高。

林淑芬也說，新北市要當賴清德最厚實的後盾，現在台灣面臨這麼多考驗，大家必須在這個艱難時刻重整腳步，重拾人民對民進黨的信任。賴品妤表示，從這次選舉票數結構來看，這次國民黨的票沒有增加太多，但之前沒有投給民進黨的人卻沒有出來投票，代表民進黨必須停下來調整腳步。

何博文則談及，民主的路本來就不是順順利利，民主選舉有贏有輸，選民告訴民進黨有地方做不好，選民對民進黨要求很高，這次全國很多選區選得不好，一定要努力打拚、檢討回應民意，繼續為台灣打拚，民進黨沒有失志的權力，謝謝賴清德在民進黨遭遇挫折的時候，把這個責任扛起來，呼籲支持者踴躍投票，挺賴清德當黨主席，展現民進黨的團結。