郭台銘掀BNT爭議影響選情？　吳怡農：現在不是衛福部長在選舉

▲民進黨立委候選人吳怡農受訪。（資料照／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘20日質疑台灣目前仍無購入BNT次世代疫苗，引發是否波及進行中選局的討論，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農21日下午表示，「現在不是衛福部長在選舉，也不是林智堅在選舉，也不是小英總統在選舉，現在是吳怡農在中山、北松山區選舉」，他將堅持正向選舉，贏回社會對民進黨的信任。

吳怡農今天下午前往拜會民進黨籍中山區新喜里長吳昇陽前受訪時，被媒體問及是否擔心郭台銘的指控影響選情？他說，「現在不是衛福部長在選舉，也不是林智堅在選舉，也不是小英總統在選舉，現在是吳怡農在中山、北松山區選舉」，非常有信心選民會看到自己堅守承諾，針對未來問政主軸，包括國家安全、國家競爭力，提出具體的主張，希望大家會鼓勵堅持正向、乾淨的選舉，請大家支持正向選舉的候選人。

媒體追問，此語是否是在切割黨中央？吳怡農回應，完全不會，對手這段時間不斷貼標籤、抹黑、製造仇恨，但他一步一腳印、努力向選民當面溝通及說明，才有機會爭取到大家的支持，民進黨面對九合一大選挫敗，知道必須檢討，重新贏得社會的信任。

對於衛福部長薛瑞元指郭台銘像BNT疫苗推銷員一事，他又如何看待？吳怡農說，現在自己在選舉，大家對於疫苗採購的狀況有很多意見，一個民主國家、公民社會本來就應該歡迎各方的聲音，他猜想，衛福部重視的是每個人公開透明的表達立場，不管是以家長或者代理商的身份。

至於吳怡農稍早在接受網路節目訪問時談到民進黨九合一選舉敗選原因，包括六都提名採徵召、完全執政的民進黨更有義務跟社會大眾溝通等，被解讀為砲打黨中央，對此，吳怡農說，完全沒有所謂砲打黨中央的問題，現在民進黨所有的夥伴們都在檢討，想要知道如何可以做得更好，當然從選舉中看到很多可以改善的地方。