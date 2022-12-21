快訊／嘉義市敗選中常委落淚　王美惠嘆心寒：輔選問心無愧

▲嘉義市立委王美惠今天發出3點聲明。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

嘉義市長選舉上周落幕，民進黨再度吞敗，據轉述，民進黨正國會中常委陳茂松21日在中執會發言時情緒激動，兩度落淚，指控民進黨英系立委王美惠的服務處主任等人，竟在地方群組幫國民黨籍的市長黃敏惠拉票。對此，王美惠發出聲明表示，這次選舉盡心盡力，輔選問心無愧，該指控令人心寒，不知政治黑暗到如此地步。

據轉述，陳茂松今天在中執會兩度落淚，非常感慨這次嘉義市長選舉慘敗到如此地步，並點名王美惠的地方服務處主任、前小英之友會創會會長等人，竟在地方Line群組為黃敏惠拉票，沒有支持民進黨候選人李俊俋，代理黨主席陳其邁隨後裁示，依照現場檢舉的方式進行處理，要求中央黨部進行了解。

對此，王美惠傍晚發出3點聲明表示：第一，自2020年當選立委後，理事長是在王美惠服務處擔任無給職的義工，是義務來幫忙，理事長並沒有領王美惠團隊任何的薪資或是補貼，這點歡迎大家去查証。

王美惠指出，第二，對於理事長個人的行為，王美惠無法約束，也完全不知情，而且據王美惠所知，理事長個人和李俊俋副秘書長，過去雙方有些過節，而且也有訴訟。

王美惠表示，第三，競選期間適逢立院會議，王美惠白天立院開會，趁著立院空檔在清晨、晚上，台北趕回嘉義，一天跑4到5場的輔選行程，這次選舉王美惠盡心盡力，輔選更是問心無愧，民進黨已經慘敗成這樣，如果黨的中常委，還要對王美惠提出這麼沈重的指控，實在是令人心寒，不知政治黑暗到如此地步。