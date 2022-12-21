台中女沒買發熱褲遭老闆罵「爛人」！價格曝光一票人驚呆：真敢賣

▲傳統市場攤販賣發熱褲，一條1680元，顧客沒買遭老闆罵爛人。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



記者柯振中／綜合報導

台中一名女子到傳統市場逛街，看見了賣衣服的攤販，於是開口詢問發熱褲的價格，沒想到老闆開口喊出「1,680元」的價格，老闆見她沒買，還開口罵「爛人」，讓她十分生氣，直言第一次遇到這種攤商。

這名女子在「爆怨公社」表示，她21日下午到台中某傳統市場逛街，剛好看到有攤販在販售衣物，於是上前詢問發熱褲的價格，聽到老闆說出「1,680元」以後，便沒有多加理會，轉頭繼續瀏覽商品。

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女子看完以後準備離開，老闆突然問了句「你只是要逛逛而已嗎」，得知她並沒有要購買，還開口痛罵「爛人」。當時女子沒有多加理會，騎車離場後卻愈想愈生氣，於是再度折返，打算拍下照片，沒想到老闆又開口罵她「爛人」，讓她氣炸了，也決定將事件在網路上公開。

女子提到，瀏覽的過程中並沒有隨意亂翻衣服，只是因為沒有看到喜歡的款式，就要被老闆斥責「爛人」，也讓她決定報警處理、提告公然侮辱。女子十分傻眼，她也在夜市做生意，真的是第一次碰到這種人。

貼文曝光後，不少人留言斥責，「1680？！真敢賣」、「市場賣1680？那我會直接到百貨公司買，一樣1000多，品質還保證勒」、「傻眼，1680市場基本有一半會不買吧」、「1680不如去百貨公司買，服務態度還好一點」‵、「1680，好誇張的價錢喔」、「1680？這發熱褲是從非洲進口的嗎？」

事後，女子也上網查詢，結果發現同一間商場也有網路賣場，發熱褲一件卻只有賣399元，與該名老闆喊出的價格相比，落差有點大。

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