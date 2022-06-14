台南傳統市場與Uber Eats攜手合作　黃偉哲邀大家在家一起「迺菜市」

▲台南市政府與Uber Eats攜手合作，台南市長黃偉哲與Uber Eats業務副總吉慶等人宣布，啟動台南傳統市場生鮮雜貨外送服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了滿足消費者減少外出頻率的採買需求，台南市政府與Uber Eats攜手合作，14日於東區虎尾寮市場，台南市長黃偉哲與Uber Eats業務副總吉慶等人宣布，啟動台南傳統市場生鮮雜貨外送服務，消費者只須打開APP，即可購買虎尾寮市場與東市場所販售的生鮮食材與各項雜貨，讓最熟悉的新鮮食材隨點即送到府。

市長黃偉哲說，疫情改變了市民的消費型態，線上購物、宅配與外送服務已成為民眾購物的主流方式，成為生活日常，一點也不稀奇。在新冠肺炎開始之後，對於傳統市場生意飽受衝擊的情況，市府持續開展可振興經濟與商機的做法，如推出「台南便利送」宅配市場生鮮服務，使市場生鮮物品能不間斷地送到消費者手上，到目前為止「台南便利送」不僅沒有退場，服務還越來越多。

黃偉哲說，為了讓市民朋友有更多的選擇，南市府選擇擴大與國際業者 Uber Eats 的合作，讓實體購物與線上購物結合，消費者可以購買在地社區市場的商品，享受最好的售後服務，想必能夠再創佳績，一起幫助在地傳統市場加速數位轉型獲得外送經濟紅利，也一同為推動台南的生活消費數位化而努力。

今日的視察過程，黃偉哲很親切的跟購物的民眾、攤商打招呼問候，也親自拿起手機體驗線上「迺菜市仔」買菜服務，同時也視察 Uber Eats數位小幫手如何與各攤商接力，在最短的時間內幫民眾挑選好菜、打包外送出門。許多地方民意代表和社區居民也紛紛到場，了解南市府所提供的新服務。

經發局長陳凱凌表示，虎尾寮市場與東菜市兩間市場，皆有超過10間攤商上線 Uber Eats，包含蔬菜、水果、海鮮、雞肉、豬肉和食品雜貨等類別，提供超過370樣商品，滿足民眾三餐自煮所需。南市府並積極為台南市民爭取，針對尚未使用過 Uber Eats 生鮮外送的新用戶，於6月1日至8月31日期間，只要輸入【台南優傳市】優惠序號，即可獲得兩次單筆訂單滿100元5折優惠，每次最高可折抵150元。

虎尾寮市場林子佳會長及東菜市吳明宗會長表示，近年來受疫情影響，民眾大幅減少至傳統市場購物的情況，感謝南市政府為了解決市場人潮減少的問題，致力媒合市場與 Uber Eats 外送平台合作，讓攤商可以拓展更多元的銷售管道，也可以把品質最好的商品快速送到消費者手上，未來希望有更多的市場與攤商一起加入外送的行列。

市場處處長陳豪吉說，疫情後為積極振興傳統市場商機，後續除推動台南便利送扶植本地市場攤家外，也將拓展與外部業者合作機會，為攤商媒合多元零售管道，在新冠疫情尚未遠離前，讓減少上菜市場買菜的民眾能以便利、安心的方式線上「迺菜市仔」，不出門一樣買得到最新鮮的在地食材！