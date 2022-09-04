颱風來菜好貴　菜價創3個月新高「青江菜1斤要76元」

記者楊惠琪／台北報導

颱風「軒嵐諾」暴風圈襲台，各地陸續降下豪大雨，受雨勢影響，加上明天（5日）市場休市，菜價應聲而漲，創近3個月新高，其中又葉菜類漲幅最兇，高達3到5成，小白菜每公斤平均批發價來到61元、A菜65元、青江菜更高達76元，傳統市場1顆高麗菜動輒200元，讓消費者直呼：「吃菜比吃肉還貴」。

▲受颱風影響，蔬菜到貨量減少，葉菜類菜價漲幅高達3到5成。（圖／記者鄺郁庭攝）

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根據台北農產運銷公司統計，今日（4日）蔬菜交易量1020公噸，比昨天（3 日）1241公噸，少了2成多；蔬菜每公斤平均批發價來到42.6元，比昨日37.5元，上漲14%，菜價已是3個月以來的新高。

北農分析，主要受到颱風「軒嵐諾」登陸及水門關閉影響，採購車停車不便，加上到貨量減少影響，明天週一又逢休市，市場需求量大於供應量，買氣轉強，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

台北市中山區傳統市場業者說，今天（4日）葉菜類平均漲幅高達三到五成，尤其又以青江菜、小白菜、Ａ菜等漲最兇，高麗菜浮動相對還好，但恐颱風「軒嵐諾」甩尾帶來降雨，葉菜類價格可能會再波動幾天。台北市光復市場攤商則說，上午受天候影響，市場買氣普通，整體蔬菜平均漲幅約3成。陳姓家庭主婦說：「葉菜類又醜又貴，只好改買根莖類替代食材」。

北農表示，今天蔬菜整體進貨量大幅減少，價格漲多跌少，其中葉菜類小白菜到貨量24噸，價格上漲15元；A菜到貨量約21噸，價格上漲14元；青江菜到貨量14噸，價格上漲13元，其他上漲菜種還有高麗菜、地瓜葉、大白菜；此外，花果類的苦瓜也上漲8元、根莖類竹筍上漲3元。

據北農統計，今日蔬果每公斤批發價來到42.6元，菜價已是近3個月來新高，平均貴了3成多，不少消費者最近買菜都說：「怎麼菜價越來越貴」，擔心中秋檔期將至，菜價只怕會再創新高。

農委會農糧署副署長姚志旺說，受颱風降雨影響蔬菜採收作業，北農今日蔬菜到貨量減少，加上颱風預期心理、明天市場休市等因素，今日價格明顯上揚，但還在合理範圍，待下週天氣穩定、恢復採收，菜價應該會回穩，農委會也會隨時監控，尤其在中秋檔期前，避免業者哄抬價格。