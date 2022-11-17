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「傳統市場為何不會沒落？」　內行人揭3優勢：年輕人也愛逛

▲▼自7月27日起全國新冠肺炎疫情降為二級警戒。台北市批發市場、傳統市場、夜市等一樣禁止內用，僅供外帶，取消身分證尾數分流管制。防疫,破口,採買,人流,採購,設攤,攤販,擺攤,社交距離,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩,武漢肺炎,人潮,群聚,上街買菜,青菜水果,蔬果價格,葉菜類,菜價,搶購,防颱物資,攤商,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲市場能夠買到CP值高的商品。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

現在超商、賣場到處都能見，且商品應有盡有，營業時間長，沒有時間限制，不過就有網友表示，傳統市場大多是阿嬤那輩的人在逛，年輕人都喜歡去賣場，但每次經過市場仍可以看到滿滿的人潮，「為何傳統市場沒有沒落？」對此，有網友點出傳統市場的優勢，「便宜，食材也很新鮮，還有人情味」。

有網友在PTT發文，「傳統菜市場為啥不會沒落？」小時候都會跟媽媽一起逛，長大之後自己偶爾會去，發現大多是媽媽那輩的人在買，「等於都是當阿嬤的年紀了」；她也問過周遭當媽媽的人，沒有人會去傳統市場，有需求都會在超市、賣場解決。

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她指出，小時候逛市場看到的阿嬤們，現在大部分已經離世或是很難出門買菜，如今逛市場的年齡層，則是當時小時候的媽媽們，「但是小時候的我們長大了，並沒有銜接上當時媽媽們逛菜市場的熱情」，按照這樣的邏輯，市場應該會沒落，但每次經過仍然很多人。

▲▼菜市場,青菜,蔬菜,葉菜類。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲有網友點出市場3優勢，便宜、品質好、人情味。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文一出，不少網友都提到「便宜，品質好，還有人情味」，「便宜、東西又好」、「因為便宜，都散裝的」、「價格，品質，人情味之類的」、「很多市場改建後，都能吹冷氣逛市場，價錢也比較便宜」、「等賣場有青菜三把50元送蔥，再來跟我講傳統市場沒落」、「老闆熟了，只會更便宜，還會多送菜」、「傳統市場很多超市買不到的東西」、「人情味，會送東西，問怎麼煮會給建議」、「菜市場屌打超商，品質貨源都是」。

有網友指出，如果常在家開伙，會比較喜歡逛市場，「有開伙需求，煮久了就會轉往傳統市場」、「年輕人外食族居多，很少在家煮飯菜，成家後就會知道傳統市場的好，甚至懂得挑CP值高的」、「會自己開伙的話，菜市場比超市好逛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友指出，跟市場老闆熟識後，都能買到便宜的菜。（圖／翻攝自PTT）

此外，很多年輕人因為要上班，多數會選擇逛黃昏市場，「我家附近早市都老人、黃昏市場就頗多年輕人」、「我不到30歲，也是去傳統市場啊，但我覺得黃昏市場有越來越壯大的趨勢，因為現在大家都要上班」、「早市凋零很多，規模小的都快沒人了剩下大的，黃昏市場倒是規模越來越大，老的會去買菜、年輕的下班也會去買熟食」。

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