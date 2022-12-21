交換禮物抽中烤箱！一看備註「好市多10年卡友推薦」　結局哭了

▲原以為是烤箱。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前玩交換禮物時，抽到要價3千多的電烤箱，送出平價藍芽耳機的他，瞬間爽到不行；沒想到結局神展開，雖然真正的禮物內容非常實用，他仍哭笑不得直呼，「期望越大失望越大。」

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，每年耶誕節前後，公司都會進行交換禮物的活動，金額有底線但沒有上限，「我準備了一個平價的藍芽耳機，雖然不貴但應該算是實用，想說自己今年應該是心意有做到很足了。」

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沒想到，有位佛心同事竟拿出烤箱交換，還被他給抽到了，讓他嗨到不行；然而，當原po禮物到手時，才發現不對勁，「這個重量跟質感，看到事主一直在竊笑，打開後...謝你唷，雖然都很實用，但跟我想的不一樣。」

他透露，裡面有好市多三層衛生紙、洗碗精、伊藤院烏龍茶、鱈魚香絲、咖啡包、小泡芙、玫瑰鹽等，但就是沒有烤箱；不僅如此，上面還備註「十年好市多老卡友推薦，必屬良品！」

▲一打開是零食、洗碗精和衛生紙。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

同事還說，這些都是他愛用的好市多好物，「零嘴他不敢保證大家的口味是否一樣，但洗碗精跟衛生紙他很推。」

最後，原po不禁感嘆，「雖然跟之前收到的即期月曆相比，這些禮物應該算相當不錯了，衛生紙擦擦眼淚，咖啡泡一泡配泡芙，再用洗碗精洗餐具，算了不說了。」

不過，網友則一面倒讚實用，紛紛直呼「跟藍芽耳機相比這箱CP值比較高，平價的藍芽耳機有點難處理，自用藍芽耳機一定買的比較好，平價的要怎麼處理？」「把箱子好好保留1年，明年就換人發文了」、「我還收過筆電盒的科學麵」、「好有誠意的禮物喔」、「這箱比耳機好」。

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▼大多網友認為，這些比原po送的耳機實用。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）