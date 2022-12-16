耶誕節該送什麼？3C通路盤點10大交換禮物首選

▲聖誕優惠期間至全台傑昇通信門市購買iPhone 14系列最高省4,110元。（圖／取自傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

聖誕節將至，許多人聚會的重頭戲就是透過「交換禮物」來增添過節氣氛，或是購買聖誕禮物給家人及另一半，尤其天天都會使用到的手機，更是每年最夯的禮物清單之一，不過要如何在有限的預算下買到合適的機型，也讓大家傷透腦筋；傑昇通信盤點十大聖誕交換禮物推薦夯機，包含iPhone 14、三星折疊機、vivo V25 Pro、OPPO A77等5G手機，最便宜的只要5,000有找。

傑昇通信表示，iPhone永遠是最好的禮物，然而蘋果官網訂購iPhone 14 Pro系列最快也要明年才能拿到，因此轉為選購現貨充足的iPhone 14及iPhone 14 Plus也不少，即日起至12/18止至全台傑昇通信門市購買iPhone 14（128GB），搭配聖誕節專屬優惠，現省2,910元，而大螢幕iPhone 14 Plus（256GB）再享88折；另外，萬元有找的iPad第9代Wi-Fi（64GB）也是男女適用又不失誠意的禮物。

▲聖誕禮物推薦機型。（圖／傑昇通信提供）

不僅如此，近日有研究調查指出，今年用戶換機周期43個月，時間歷年最長，傑昇通信也發現有消費者趁年末聖誕優惠，入手折扣較多的旗艦機，像是影像旗艦Sony Xperia 1 IV（12GB/512GB），聖誕優惠期間結帳再送2,200元配件金，可直接折抵，換算下來等於下殺76折；還有深受女孩歡心的三星折疊機Galaxy Z Flip4（8GB/128GB），不僅現賺9,598元配件金，還送總價值1,880元的原廠登錄禮。

在傑昇通信聖誕交換禮物推薦清單中，自拍無敵的vivo V25 Pro很受女生歡迎，聖誕優惠期間，特價後1萬6有找，再送TWS AIR藍牙耳機或V.FRIENDS多功能便攜藍牙喇叭二選一，回原廠登錄再抽萬元旅遊金。