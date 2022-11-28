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「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家　12／2起連續三天板橋市民廣場登場

▲▼新北市,耶誕節,2022新北耶誕市集,新北嚴選,伴手禮,抽獎。（圖／新北市經發局提供）

▲「2022新北耶誕市集」有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等多樣化店家共同響應，即將於12月2日到4日連續三天於板橋市民廣場登場。

圖、文／新北市政府經濟發展局提供

「2022新北耶誕市集」即將於12月2日到4日連續三天於板橋市民廣場登場。今年耶誕市集有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等多樣化店家共同響應，現場更打造雪白泡泡雪屋，每日有聖誕老人現身雪屋分送歡樂外，還會贈送精美小禮。此外，活動期間累積消費滿千，還有機會拿到限量200元現金抵用券，現場拍照打卡完成指定任務，也能獲得現場店家提供的精美商品，歡迎民眾來市民廣場一起消費拿好康。

新北市副市長劉和然表示，新北耶誕市集已經邁入第9年，是新北耶誕城最具代表性的商展活動。今年展售業者不僅有新北商圈代表店家和觀光工廠，還有今年度徵選出來的「新北嚴選」店家。讓民眾在耶誕市集就可以買到新北嚴選的美味好禮、風味美食等商品，以及吃到台灣在地和新住民異國風美食。歷年來耶誕市集單日可創造近300萬元營業額，這次市府特別精選80家業者，結合耶誕節推出各式不同的耶誕特色商品，歡迎大家一起來感受今年不同的耶誕氛圍。

▲▼新北市,耶誕節,2022新北耶誕市集,新北嚴選,伴手禮,抽獎。（圖／新北市經發局提供）

▲▼新北市,耶誕節,2022新北耶誕市集,新北嚴選,伴手禮,抽獎。（圖／新北市經發局提供）

經發局表示，除了大家期待已久的耶誕市集外，今年新北振興購有禮的第一波抽獎，也在律師見證下抽出頭獎現代汽車KONA電動休旅車、YAMAHA EMF電動機車3輛、三星2022 65型4k電視6台、三星無線變頻吸麈器等多項好禮，累計超過兩千名幸運兒中獎。第一波抽獎的頭獎，由住在中和區的蘇Ｏ緯先生獲得。得獎名單將以簡訊、Email通知民眾，並同時公告在新北購有禮網站（https://shopping.ntpc.gov.tw/）。第二波抽獎活動也將於112年1月17日抽出頭獎IVECO DAILY進口露營車 EEV（特仕車），歡迎民眾趕快來新北消費滿三百元，就可參加發票登錄抽獎活動。

▲▼新北市,耶誕節,2022新北耶誕市集,新北嚴選,伴手禮,抽獎。（圖／新北市經發局提供）

連續三天的耶誕市集，除了新北特色商品外，也有新北市糕餅商業同業公會的聖誕麵包、聖誕蛋糕大賽得獎業者到場展售獲獎品項。同時，為了讓家長帶小朋友到現場玩得更開心，活動還邀請了momo親子台的哥哥姊姊來與大家帶動跳，以及推出舞台區一元競標、商品展售等優惠活動。更多活動資訊詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書（https://www.facebook.com/economic.gov）查詢

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