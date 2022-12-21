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社會 社會焦點 保障人權

3個月白住旅館25天！她用這招詐業者11萬　服刑中又被判刑

▲▼旅館,房間,汽車旅館,摩鐵,睡覺,床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲台北趙姓女子冒用他人名義在網路上訂旅店，3個月內詐取房錢8萬餘元。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北30歲趙姓女子持他人資料，透過訂房網站於3個月內10度訂房，再和友人免費入住，共詐得8萬3420元房錢，趙女又到汽車百貨以他人名義網購商品，再冒名簽收，詐得3萬153元商品。旅館業者和商家事後都收到信用卡公司拒付通知，又聯絡不到趙女，憤而報警。警方循線查獲因另案在監獄服刑的趙女，法院依違反個資法，處1年10月徒刑，可易科罰金，全案還可上訴。

判決指出，趙女聲稱透過微信，向大陸網友購買他人個資和信用卡資料，於去年2月到5月間，透過訂房網站以他人名義訂房後，再私下聯絡旅宿業者，誆稱自己是公司老闆助理，因公司要招待客戶入住，不便由客戶入住時付款，要求業者回傳信用卡授權書，或請業者到訂房網站上，依上面顯示綁定的信用卡資料刷卡付款，趙女隨後和不知名友人冒名入住，直到她退房後，業者才接獲信用卡公司的拒付通知，隨即報警處理。

趙女又於同年8月，用他人資料到汽車百貨網購凱蒂貓遮陽板、芳香劑等共3萬餘元商品，寄到某大廈管理室後再冒名簽收，經業者接獲信用卡公司拒付款項通知，報警處理。警方循線查獲正因他案在監獄服刑的趙女，調查發現趙女用相同手法10度訂房，每次訂1到3間房、白住1至6天，每次房錢由1700元到2萬9016元不等，經偵查後起訴趙女，另被冒用資料者有10人，則處分不起訴。

台北地院審理，認為趙女冒用他人資料，共詐取8萬3420元房錢，另在汽車百貨詐取3萬153元的財物，犯行屬實，依違反個資法，處1年10月徒刑，可易科罰金，全案還可上訴。

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