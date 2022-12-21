盜照女星開「錢多事少」職缺　詐諞集團偽裝「藝人助理」　

▲詐騙集團盜用女星照，佯稱是藝人助理要招募員工。（圖／保七總隊提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名30歲的張姓女子，聽信詐騙集團「網路求職」話數掉入詐騙陷阱，依其指示前往台銀新竹分行以「付裝修款」為由辦理約定帳戶，並聽取詐騙集團指示「態度要強硬一點」，所幸女子神情緊張被行員發現可疑，請求員警前往協助，才終於讓女子恍然大悟。

保七員警曾仁國、張世欣及銀行員查覺女子對話有疑，查證後才發現詐團盜用90後明星FB網路嫩照，佯稱是公司助理「Ann璐璐」與張女相互加Line聯繫後，不斷以工作輕鬆、薪資高等甜言蜜語為誘因，致使張女深信不疑。

▲▼查證後才發現詐團盜用90後明星FB網路嫩照，佯稱是公司助理「Ann璐璐」與張女相互加Line聯繫後，不斷以工作輕鬆、薪資高等甜言蜜語為誘因，致使張女深信不疑。





為取信張女，詐團先匯500元錢給她，請張女分5筆回轉回對方指定的5個公司戶頭，並表示，若轉帳成功後，會再給張女每筆50元(共計250元)的酬勞作為獎勵。張女完成測試，詐團再要求張女到銀行將前述5的帳戶設為約定，同時提供個人帳戶資料給公司。

員警與臺銀人員不斷向蔡女勸說，這是很典型的詐騙集團以提供工作機會來騙取帳戶的詐騙手法，千萬別上當，並拿出案例向張女說明，張女才明白這是一場網路任職詐騙案，十分感謝員警與臺銀人員的幫忙。

保七總隊特別提醒民眾，勿隨意提供個資給他人，以免作為詐騙集團的人頭帳戶，成為詐欺、洗錢罪幫助犯。

▲張女依其指示前往台銀新竹分行以「付裝修款」為由辦理約定帳戶，並聽取詐騙集團指示「態度要強硬一點」。

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