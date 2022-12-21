癡情女要匯13萬救「英國男友」　警撥電話表明身份對方秒掛斷

▲張姓婦人到銀行欲滙款救被扣關的英國男網友。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市49歲張姓婦人在社群認識1 名英國男子，在男網友花言巧語下陷入熱戀，男網友稱要來台與張婦相見，卻因攜帶大量現金被拘禁在海關，需要支付通行費才能放行，張婦信以為真前往銀行欲匯款13萬5千元，經行員察覺異狀通報警方到場勸說，並以張婦手機撥通後，表明為警察身份後，對方迅速掛斷，張婦才恍然大悟被騙了。

▲▼行員察覺有異，聯手員警成功阻詐。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，張姓婦人日前在臉書上認識一名男子，對方自稱是在英國工作的商人，兩人相談甚歡，張婦被男子的花言巧語所騙陷入熱戀，男子便謊稱要來台與張婦見面以及投資房地產，但因攜帶大量現金被拘禁在海關，需要支付通行費才能離開。

張婦得知後於20日下午從新北市住處要到桃園機場接人，途中並前往桃園市大園區的銀行，欲匯款13萬5千元給對方支付通行費，銀行行員得知張婦匯款是要救援朋友，直覺是詐騙手法，隨即通報警方到場關心。

大園派出所警員邱重霖獲報到場勸說，並當場用張婦的手機撥打電話給對方，對方接起後得知是警察便迅速掛斷，張婦才終於恍然大悟驚覺受騙上當，頻頻向警方道謝，感謝員警幫她守住辛苦存下的積蓄。