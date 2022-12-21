「騙扁小子」黃琪扮國泰千金　誆男友母3千萬幫打官司下場曝

▲「騙扁小子」黃琪假冒國泰集團千金，詐騙男友母親3千萬元。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

「騙扁小子」黃琪假冒國泰集團千金，與劉姓女子的兒子交往，他知道劉女家族經營建設公司，近期因與合作廠商有契約紛爭，有聲請假扣押之需求，遂謊稱自己是律師，向她詐取3千萬的訴訟費用。劉女發現受騙後憤而提告，台北地院審理，扣除黃琪實際支付於訴訟費的684萬餘元，判他須返還劉女2115萬2965元。

判決指出，黃琪於2018年自稱「Amanda」，假冒國泰集團千金蔡佳玲和林姓男子交往，得知男友的劉姓母親家族經營建設公司，近期與營造公司發生契約糾紛，有聲請假扣押的需求。黃琪為取得劉女信任，佯稱他曾擔任過檢察官，不僅有律師資格，還開設律師事務所，能為劉女提供法律服務，劉女遂委託黃琪處理相關法律事務。

黃琪一邊請律師幫劉女實際辦理假扣押聲請等法律程序，一邊向劉女虛報訴訟費用，謊稱需向法院繳納擔保金2000萬元及法院費用1000萬元，讓劉女誤以為真，匯款3000萬到他戶頭，黃琪也將部分款項作為假扣押所需的費用。劉女事後發現受騙，上法院提告要黃琪把錢還來。

台北地院審理，認為黃琪收取劉女3000萬元，實際支付該假扣押事件及訴訟費用為682萬8200元，加上民事告訴支出1萬7335元，判黃琪須返還餘額2115萬2965元，全案還可上訴。