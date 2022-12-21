推廣常見國產材　林務局出版專書揭秘「臺灣木材的多元應用」

▲林務局出版專書介紹臺灣國產木材。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為讓民眾多認識國產木材，進而提升國產材自給率，林務局新竹林區管理處與中興大學森林學系教授楊德新出版《臺灣木材大揭秘：常見國產木材利用手冊》，今（21日）下午舉行新書發表會，現場並展出臺灣10種常見國產木材，讓民眾瞭解各種木材紋理與特性。

林務局局長林華慶表示，因應氣候變遷，世界各國紛紛宣示邁向淨零碳排，而森林產生的自然碳匯正是關鍵一環，透過國產木材供應鏈及推動林產品全材利用，對淨零碳排極為重要，林務局從2017年即宣告國產材元年，研訂多樣政策措施振興國產材，並設立各項相關國家標準與驗證制度，帶動產業鏈健全發展，這本書的出版，是產業界與消費端的知識橋樑。

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新竹林區管理處處長夏榮生指出，國產木材的運用廣泛，小從一個木製杯子，大到一棟建築，都可以用木材製作，臺灣本地就有豐富的木材，可以應台灣氣候又能減少運送的碳足跡，希望藉由這次出版專書，讓建築師、木藝創作者更能掌握國產材的特性，增加使用契機，提升木材自給率。

《臺灣木材大揭秘：常見國產木材利用手冊》精選10種常見國產木材進行解析，包括臺灣杉、相思樹、杉木、柳杉、樟樹、櫸木、巒大杉、紅檜、大葉桃花心木等，書中有物理與力學性質分析以及材面切片顯微攝影，且邀集了國產材領域專家、職人，分享使用不同種類木材，從加工、設計、創作、甚至是搭配食材等各方面的故事。





▲臺灣木材應用廣泛，林務局盼提高木材自給率。（圖／記者楊惠琪攝）