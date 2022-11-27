安全登山　林務局籲山友善用「第三方協同留守平台」

▲林務局籲山友善用「第三方協同留守平台」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

秋冬氣候多變，農委會林務局提醒民眾安排登山行程時，可以踴躍使用林務局與「台灣戶外安全推廣協會」合作推動的「第三方協同留守平台」服務機制，該平台提供留守服務，只要登山前提出申請，若登山途中遇到迷路或意外事件，將有效加速搜救過程。

根據內政部消防署統計，山域意外事故近年來呈現逐年成長的趨勢，事故原因以迷途為大宗。林務局表示，目前已在各林管區管轄的登山步道岔路、路徑不明顯處完成設置反光PC板步道方向指示牌，希望能減少迷途發生，但也鼓勵民眾多使用「第三方協同留守平台」，讓留守人等你平安下山。

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林務局指出，「第三方協同留守平台」是由有經驗、熱心推廣登山安全的山友提供免費的留守服務，山友只要在出發前先在線上提出申請，並將戶外安全推廣協會留守人官方帳號加入登山Line群組，然後遵循指示填寫登山行程、個人資料等即可啟用服務，而在登山行進中、下山後隨時回報狀況，確保開心登山、平安回家。

林務局說，留守人也是登山隊伍的一份子，雖然沒有一起爬山，但卻肩負起在山下守護隊伍安全的任務，通常留守人握有隊員的基本資料，包括登山路線、成員人數，甚至是成員衣著顏色等，一旦發生意外，也可以針對顏色加速搜救過程。詳情可上網查詢。





▲林務局推廣「第三方協同留守平台」。（圖／林務局提供）