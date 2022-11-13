來當巡山員！林務局招募24名「森林護管員」　最高可領46Ｋ

▲林務局招募巡山員，術科測驗將進行負重跑走。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

喜歡大自然，願意為守護台灣山林盡份心力的人請注意！農委會林務局舉辦112年森林護管員（巡山員）甄試，將於今年11月14日至12月14日開放報名，甄試日期訂於明年1月14及15日，預計錄取24名，起薪每月3萬1130元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬6695元。

林務局指出，森林護管員為第一線森林保育工作者，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護等，應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山林野工作，並領有普通重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。

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林務局說，此次甄試仍分二階段舉行，第一階段術科測驗於明年1月14日（六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上打檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加第二階段15日（日）舉行之筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及面試。

林務局提醒，為了更符合森林護管員實際執行勤務的體力與耐力需求，今年護管員甄試的術科測驗「負重跑走」難度增加，自行負重20公斤背包（可背、抱、扛、提）的通過標準，由「男生於8分30秒內、女生於9分30秒內走完或跑完1000公尺」調整為「男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺」，有意參加甄試者可及早準備。

林務局並指出，本次甄試錄取人員，每月薪酬自3萬1130元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬6695元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，也同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利，預計錄取24人，另依各林區管理處錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民。

11月14日起可於林務局各林區管理處官網下載報名簡章，另森林及自然保育概論之歷年考古題，也可至林務局全球資訊網「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。