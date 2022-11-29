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防範盜伐珍貴林木　4種台灣特有貴重木12／1起管制出口

▲林務局宣布管制4種台灣特有貴重樹木的原木、木材、雕刻品及藝品出口。（圖／林務局提供）

▲林務局宣布管制4種台灣特有貴重樹木的原木、木材、雕刻品及藝品出口。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為防範盜伐，保護台灣森林珍稀自然資源，農委會林務局今（29日）宣布，從今年12月1日起，紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、牛樟等4種台灣特有貴重林木的原木、木材、雕刻品及藝品將管制出口。

林務局表示，為防止珍貴林木資源遭盜伐後出口，因此與經濟部國際貿易局依《貿易法》第11條規定公告，自12月1日起，國人如輸出或攜出上述4種貴重木的原木、木材，以及單一次輸出或攜帶出境同一貨品號列內總重量超過5公斤的雕刻品或藝品，均應取得國產材識別標章（TAP、CAS、QR Code），並事前向海關申報及檢附農委會同意文件。

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林務局說，至於未滿5公斤的雕刻品、藝品，雖然可免檢附同意文件，但仍應事前向海關申報。有關本次公告所涉及的貨品號列範圍，詳見經濟部111年11月18日公告。

林務局說明，為核發同意文件，農委會已訂有「特定林產品出口同意文件核發要點」，有關一般旅客攜帶出境規範，可參閱下方附圖；如需進一步瞭解公告管制項目、對應的管制措施、輸出程序，以及同意文件申請與核發流程，可洽特定林產品出口同意文件核發作業諮詢服務窗口（電話：02-33664654）。

▲林務局宣布管制4種台灣特有貴重樹木的原木、木材、雕刻品及藝品出口。（圖／林務局提供）

▲一般旅客攜帶4種台灣特有貴重樹木的原木、木材、雕刻品及藝品相關出境規範。（圖／林務局提供）

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關鍵字：

林務局出口貴重林木特定林產品出口同意文件核發要點

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