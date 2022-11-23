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阿里山林鐵老火車頭出訪　將在英國威爾斯高地鐵道奔馳

▲英方代表Michael Reilly（左）與林務局長林華慶（右）於「DL-34柴油機關車」前合影。（圖／林務局提供）

▲英方代表Michael Reilly（左）與林務局長林華慶（右）於「DL-34柴油機關車」前合影。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

阿里山林業鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵路因同採用762mm窄軌軌距，2017年締結為姊妹鐵路，雙方陸續展開多元互訪交流。農委會林務局今（23日）舉行「牽手762的約定」記者會，宣布歡送DL-34機關車飛越9971公里赴英，化身交流大使，將奔馳於威爾斯高地，向英國民眾傳達來自台灣阿里山的美好。

農委會林務局今（23日）在嘉義車庫園區舉辦DL-34台英交流啟程記者會，包括英國威爾普蘭菲爾鐵路代表、英國駐台代表處官員，以及農委會副主委黃金城等人共同見證，阿里山林業鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵路牽手展開DL-34跨國合作交流盛事。

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林務局長林華慶表示，這次擔任台灣「國際交流大使」的阿里山林業鐵路「DL-34」柴油機關車，該機關車為1972年由日本新三菱重工製造，重達25噸；最大馬力523匹，因性能可靠，客貨運貢獻良多，服役期間經引擎換裝，至今仍擔負阿里山林業鐵路貨運及場站調車任務，堪稱老當益壯，將肩負外交使命「外派」到英國，進行兩國鐵道文化交流，預計「出訪」3年後返台。

林華慶說，阿里山DL-34機關車將於11月30日由長榮海運從台北港開航，預計明年1月1日，像新年禮物般，抵達英國利物浦港，歡迎歐洲旅客在英國搭乘遠從台灣而來的DL-34，體驗阿里山林業鐵路的紅色小火車的魅力。

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