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獨／畫面曝光！無票旅客暴打2站務員　台鐵硬起來「協助法律究責」

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(12/20)大林站發生暴力事件，一名男性旅客疑帶自行車搭乘台鐵未購票，站務員前往勸阻，未料該男子突然抓狂暴打2名站務員，女站員飛摔倒地，男站員一路從閘門內被毆打到閘門外，台鐵立即報警處理，台鐵表示，若站員打算提告，將協助法律究責。

台鐵大林站昨發生暴力事件，影片今(12/21)流出，只見影片中一名無票男性乘客牽著自行車進入閘門打算乘車，站務員前往勸阻，該男子勸導不聽，更打算強行進入搭車，先是推擠男站務員，之後更打算硬闖，女站員前往阻擋，該男子失控抓狂暴打女站員，遭毆打的女站員重心不穩飛摔在地。

接著男站務員前往阻止並反擊，也遭到男性旅客連環拳頭攻擊，一路從閘門內打到閘門外，女站員勸阻無效，緊急向同事求援，另名車站人員衝出來阻止。

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▲▼大林站一名無票旅客爆打站務員，女站員遭打飛。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲大林站一名無票旅客暴打站務員，女站員遭打飛。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵表示，該起事件為昨天（12/20）上午約9時35分左右，在大林站一位女性同仁在收剪票口處理無票旅客時，遭到對方暴力攻擊，身體挫傷，眼鏡也被打掉。後來另一位男性同仁前來支援時，一樣遭到攻擊，頭部腫起。經值班站長通報地方派出所前來處理，將現行犯帶走。

據悉，該2名站務員中，女性站務員出現皮肉挫傷，男站員頭部撞傷，昨已前往大林慈濟醫院就診，女性站務員今仍照常上班。

台鐵表示，目前已請站長先行關懷受傷同仁，並協助就醫並驗傷，目前同仁尚未表達是否提告，若同仁打算提告，後續除會協助關懷外，也將協助法律究責問題。

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