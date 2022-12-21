郭台銘怒嗆「禽獸食祿」由來曝光！　下一句更粗暴

▲郭台銘遺憾表示，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

記者周亭瑋／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘連兩日提出BNT雙價疫苗議題，被衛福部長薛瑞元酸「像是BNT的推銷員」，氣得他在臉書寫下「禽獸食祿」等16字。資深媒體人黃揚明就分享這段話的由來，許多網友大讚寫得好，還有人直言，「已經很給面子了。」

郭台銘稍早前在臉書寫道，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。」同時他也向政府喊話，望執政者體民所苦，廣納建言。

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此話一出，立刻掀起輿論回響，黃揚明對此表示，「中午直播才說，可觀察郭董今天是否會再發文回應，沒想到來得這麼快！朽木、禽獸是很重的詞彙。請大家繼續看下去。」

▲這段話源自三國演義。（圖／翻攝自臉書／黃揚明）

不僅如此，黃揚明也貼出該段話的來源：

三國演義93回，孔明在車上大笑曰，「吾以為漢朝大老元臣，必有高論，豈期出此鄙言！吾有一言，諸軍靜聽：昔桓、靈之世，漢統陵替，宦官釀禍；國亂歲凶，四方擾攘。黃巾之後，董卓、倔、汜等接踵而起，遷劫漢帝，殘暴生靈。因廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷丘墟，蒼生塗炭。吾素知汝所行：世居東海之濱，初舉孝廉入仕。理合匡君輔國，安漢興劉；何期反助逆賊，同謀篡位！罪惡深重，天地不容！天下之人，願食汝肉！今幸天意不絕炎漢，昭烈皇帝繼統西川。吾今奉嗣君之旨，興師討賊。汝既為諂諛之臣，只可潛身縮首，苟圖衣食；安敢在行伍之前，妄稱天數耶！皓首匹夫！蒼髯老賊！汝即日將歸於九泉之下，何面目見二十四帝乎！老賊速退！可叫反臣與吾共決勝負！」

王朗聽罷，氣滿胸膛，大叫一聲，撞死於馬下。後人有詩贊孔明曰：兵馬出西秦，雄才敵萬人。輕搖三寸舌，罵死老奸臣。

對此，網友們不禁笑回，「郭董，寫得好」、「雖不能說綠官是情瘦，但請對號入座，殺傷力不大，形容性易懂」、「前面四句已經很給面子了」、「讚！功德無量」、「罵得好！貪贓枉法就算了，擋疫苗這種事也幹得出來！真的該斬首示眾」。

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