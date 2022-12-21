獨／網紅布丁遭酒客糾纏爆衝突！警撩「要不要陪我睡」大安警回應了

▲性感網紅布丁指控遭警員及另名男子性騷，雙方鬧上警局。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾任連千毅女郎、現任婚禮主持人跟駐唱歌手經紀人的性感網紅「布丁」與旗下歌手友人，20日凌晨零時許在台北市大安區安和路的音樂餐廳「EZ5」消費喝酒聽歌時，遭到酒醉的徐姓男子言語騷擾，雙方爆發口角衝突，布丁旗下歌手的男性友人為了保護他們，與對方發生肢體衝突，過程中鬧事的徐姓酒客遭打斷鼻樑、雙方鬧上警局，受傷徐男堅持對揮拳動手、與布丁同行的男性友人提告傷害，布丁堅持控告酒客及另名在場的大安警分局警員性騷擾。

據瞭解，19日晚間布丁偕友人到該音樂餐廳聽歌消費，結果遭到喝了酒的酒客攀談，過程中布丁指控徐男從她旁邊走過，卻出手在她背部摸了一下，她感到相當噁心、但對方持續出言攀談，「都請他離開了，他還是繼續糾纏」，甚至拄著拐杖的大安分局警員，酒喝多了還跟布丁詢問「你要不要陪我睡？」布丁接受《東森新媒體ETtoday》電訪表示「這句話他們同行友人都有聽到」同行的男姓友人上前制止，卻和這名酒客發生肢體衝突。

衝突過程中，遭布丁指控伸出鹹豬手摸背的酒客徐男，搶過同行腳受傷的大安分局警員所拄金屬拐杖，作勢反擊，卻遭對方搶下，對方猛力朝該名酒客臉部揮拳，造成酒客鼻樑斷裂且眼眶紅腫，酒吧內民眾嚇得報警，雙方均被帶回警局。雙方到安和路派出所後，布丁說：黃姓警員有先私下跟她請求部要提出告訴，但因對方堅持提告傷害，布丁也決定提告性騷擾捍衛自己權益。

警方調查後，由於被打酒客堅持提告，布丁這方也堅持追究酒客、在場黃姓警員言行性騷、傷害罪責，警方依規定辦理。大安警方表示：黃姓警員經調查，疑有出言騷擾鄰桌女性，導致對方同行男性友人不滿出面制止，黃員同行友人徐男揮拳，雙方爆發肢體衝突，警方獲報打架案件立即派員處置，雙方互提傷害告訴，警方依規定受理函送台北地檢署偵辦。

另外警員涉性騷擾部分依法送辦，性平申訴部分將依調查結果，送交性騷擾調查會議審查後，逕送北市社會局續辦。大安警方並對於黃員上述疑涉性騷擾言行失檢，影響警譽部分，重嚴擬議記過一次懲處，絕不寬待，警方強調絕不護短包庇，以維護警察風紀。

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