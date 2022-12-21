遭郭台銘批「禽獸食祿」　薛瑞元：這句話重了點「沒catch到我本意」

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘連續兩天談起BNT疫苗採購議題，感嘆自己高齡老母親想要打BNT雙價疫苗但台灣卻沒有，衛福部長薛瑞元今日卻反酸「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓郭台銘以「朽木為官、禽獸食祿」16字重砲抨擊政府。薛瑞元稍早受訪表示「這句話重了點，可能郭董沒有catch到我講的本意」。

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▲郭台銘寫下「16字遺憾」，痛轟執政黨禽獸食祿 。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘稍早在臉書提出16字遺憾「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，語出《三國演義》，為蜀漢諸葛亮罵曹操陣營官員王朗時所用詞彙，文中另也提出建議「望執政者體民所苦，廣納建言」。

薛瑞元下午受訪表示，郭董講這句話比較重了一點，可能是沒有抓到他的意思。薛瑞元說，自己對於郭台銘「指名品牌」要指揮中心採購，有點訝異，因為之前BNT、上海復星都有聯繫希望採購疫苗，講的理由也差不多是「給民眾選擇」等，衛福部當時已經回應，會再謹慎評估是否要採購，一直有在回應給BNT和上海復星。

「郭董突然這樣講，我有點訝異。」薛瑞元表示，理論上來說，郭董應該知道疫苗市場態勢如何，也都有公開資訊，像是我國目前掌握莫德納次世代疫苗數量這麼多，加上目前莫德納次世代疫苗，BA.1雙價疫苗打了180萬劑，BA.5打了60萬劑，這240萬劑打下去，不良事件通報只有3件，且沒有死亡，整體看起來也是相當安全。也因此，是否要採購BNT次世代疫苗，應該要讓我們有更謹慎的評估，以免造成預算浪費，讓行政機關有空間做考量。

▲台大癌醫創辦人郭台銘。（圖／記者廖婕妤攝）

薛瑞元說，自己不太相信，郭董作為一個對台灣相當有感情、世界性商業鉅子，應該充分瞭解整個態勢，基於國家立場來做考量，今早當時才會反問媒體「這真的郭董講的？」。BNT、上海復星持續要求購買疫苗，能理解在商言商，也有預先設想，沒想到郭董嘴巴講出來，早上的話是「懷疑」的意思。

薛瑞元強調，除此之外，他後續也說了會再評估，但只擷取中間一段話，聽起來就有一點刺耳，可能表達方式不是很好。被問及是否還要對郭董提及「朽木」、「禽獸」等做回應，薛瑞元則說不需要，「如果能理解大家都是為了國家、人民，沒有什麼特別好再回應」。