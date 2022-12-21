差點睡過頭！OL趕上班「胸前涼涼的」被男同事狂盯　結局更崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前睡過頭，於是火速梳洗、隨便挑件衣服就出門了，沒想到上班期間，男同事頻頻偷瞄她，這才猛然發現「自己忘記穿胸罩」，原本她以外套遮檔，沒想到又接連發生慘劇，讓她不禁崩潰直呼，「悲慘的一天啊啊啊！」

女網友昨在論壇「zuvio」大吐苦水，「昨晚調了早上6時50分的鬧鐘，結果不知道為什麼沒聲音，我明明就有開，起床發現已經7時40分了，然後我8點就要進公司。」

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她表示，騎到公司只要10分鐘，但由於化妝非常耗時間，根本來不及打扮，只能隨便挑件衣服就出門了，「我平時在家睡覺是不穿內衣的，所以早上挑衣服時直接換上，然後就...，重點是我到公司都還沒發現。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

險些遲到且處於緊張狀態的她，直到脫下外套，發現男同事不斷投來的詭異目光後，才意識到自己忘記穿內衣，「我趕快穿起外套，但公司內部很悶熱，真的流一堆汗又不敢脫，到了下午我真的受不了，只好把外套給脫掉，不過刻意駝背之下，看起來還好。」

雪上加霜的是，原po後來在喝水時不慎打翻，濕掉的衣服整個貼到身上，因為激凸實在太明顯，被迫再度穿上外套。

對此，網友們紛紛獻上安慰，直呼「沒事啦！妳太累了，早點休息吧」、「曾經發生過一次這種事，但趕快去附近的店家買就解決問題了」。

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