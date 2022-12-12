妙齡OL內衣褲被2噁賊先後偷走　網友分析案情被推爆：你竊盜系？

圖文／鏡週刊

在自助洗衣店洗衣常有失竊風險，但一名女子竟在短短兩小時連續被2名噁男先後盯上，不約而同偷走她的貼身內衣褲。PTT一名內行鄉民針對這事件分析案情，反倒讓一票網友推爆，直呼：「你竊盜系？」

新竹市溫姓女子今年5月7日在自助洗衣店洗衣，離開一陣子後返回取衣時發現手提袋與塑膠袋內多件內衣褲都不見，隨後報警處理，警方調閱監視器後逮捕吳姓、陳姓嫌犯，移送法辦。

新竹地院近日審結，有竊盜前科的吳嫌判處4個月有期徒刑，得易科罰金以1千元折算1日；陳嫌竊走溫女內衣後，隔幾日轉往另間自助洗衣店竊取另名嚴姓女子的內衣，兩案一併執行，判處陳嫌拘役70日，如易科罰金，以1千元折算1日。

根據判決書指出，5月7日凌晨2時15分左右，先是吳男偷走溫女放在黑白相間手提袋內的內衣、內褲各1件，得手後離開，隔了兩小時後，陳嫌居然也挑中溫女的貼身衣物下手，直接將手提袋內裝有內衣的白色塑膠袋整袋拿走。

一名鄉民在PTT發文分析這起竊盜案犯案手法差異，認為「這就是年紀跟資歷的差別」，指出如果有點腦袋跟有點經驗的就只會偷一兩件，這樣被偷的人會覺得是不是自己忘了帶出來洗，或者掉在哪個男友家裡，有時甚至沒發現少一件；但如果整袋拿走則太容易被發現遺失，並且因造成被害人常穿的內衣褲全部不見，可能還要去重買，導致太不爽，一定會報警。

鄉民甚至認為如果只偷一件，報警後警察說不定還會說：「是不是自己掉在哪了？要不然小偷怎麼不全拿？」認為這就是有前科跟沒前科的差別，直呼有前科的反而被沒前科害到，「年頭不只找工作要看資歷，做壞事也要有資歷」。

該名鄉民將竊賊手法分析得頭頭是道，讓一票鄉民推爆，調侃「偷內褲祖師爺嗎」「為啥你感覺起來超級熟練，很懂耶」「你剛放出來？」「老江湖 4ni」，有人則笑翻譏「可憐被菜逼八害死」，更有不少人打趣要報警：「警察先生，這裡有業界人士」「該預防性羈押了」「你小偷系的？」





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