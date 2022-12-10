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妹子和哥哥同住…一回家秒「脫內衣」激凸　男友驚喊1句惹眾怒

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少女生覺得穿內衣不舒服，所以在家裡都會解放一下。一名女網友表示，平時和哥哥住在一起，回家沒有穿內衣的習慣，沒想到男友知道後，竟要求她平常在家都要穿內衣，否則胸型、激凸都被看光，但她認為回家就該放鬆，雙方溝通未果，她只好PO文尋求眾人意見。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，平時和哥哥同住，因為從小生活在一起的關係，所以她一回到家就習慣直接把內衣脫掉，雖然都會穿短袖，但可能因為胸型或是激凸會有點明顯，所以男友得知之後就很反彈，希望她平時在家都可以穿著內衣。但她表示自己沒有太在意，加上平時穿內衣被勒了一整天，回家就想要放鬆，因此不願意答應男友，只好求助「想問大家，如果不想要穿內衣，在家裡都穿什麼樣的衣服？」

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文章曝光後，網友紛紛留言表示「可以穿用胸墊的小背心，一樣滿舒服的」、「有胸墊的背心」、「可以穿BRATOP上衣，也是很舒服啊，我洗完澡都穿那個直接睡覺」、「我都穿運動型內衣」、「穿鬆身的睡衣其實不太看得出來」、「發現黑色的睡衣看不太出來激凸，你也可以試試看黑色的睡衣」。

但男友的說法也讓不少人覺得生氣，表示「從小在家就沒在穿都已經很習慣了，不用為了男友的心情去委屈自己吧」、「根本管太多了吧，穿不穿都不關他的事」、「他沒資格要求你，不要理他」、「大部分有兄弟姊妹的，應該都知道自己的兄弟姊妹在家有多邋遢吧，根本不會把他們當異性看」、「好麻煩喔，如果他很堅持我就分手，家就是最舒服的地方啊」、「不穿+1，不想要連在自己家也不能放鬆舒適耶」、「當女生真麻煩，憑什麼只有男生可以裸上身，女生連個激凸都要被指指點點」。

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