去士林吃宵夜！撞見親姊「和小王親密互餵」　他秒被拖出店

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到士林吃宵夜，竟目擊親姊劈腿的現場，當時和姊姊同桌的男生，並非她男友，兩人不僅舉止超親密，還互相餵食，後來姊姊發現他，嚇得直接將他拉出店外，還急忙解釋對方是同性戀，彼此的關係就跟閨蜜一樣。

網友在論壇zuvio還原經過，當天他在朋友家做報告，眼看時間已晚，他們決定先休息片刻，並到附近找宵夜吃，「吃到一半我朋友就跟我說，欸欸那不是妳姊嗎？原以為朋友在唬爛，我家在板橋欸，這裡是士林，我姊怎麼可能半夜沒事在士林的豆漿店？」

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沒想到，原po轉頭一看真的是老姊，「她跟一個男生很親密地在吃豆漿，兩個你一口我一口的互餵對方，本以為是她和她男友，結果那男的根本不是她男友阿，而且我從來沒看過。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

後來，姊姊發現了他的存在，嚇到直接叫出聲，並火速將他拖出店外，接著開始解釋那男生是誰，還一直強調對方是Gay，而他們就像閨蜜一樣。

眼看原po擺明不相信，姊姊只好從實招來，還拜託他別說出去，這讓他不以為然，搖頭直呼「說實在的，我根本懶得管這些事，只是覺得她這樣很過份而已，但我不會跟他男友講，因為我不想躺這渾水，有夠麻煩。」對此，網友們則回應，「我要看到血流成河」、「零用錢有變多嗎？」「hahaha」。

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