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給信用卡「清空購物車」！男友反悔喊告　她怒討拍...卻被罵爆

冷戰,情侶吵架,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友氣憤表示，男友主動提出「清空購物車」幫她慶生，加上前陣子有超多優惠活動，於是她一口氣狂刷3萬多元，怎料對方收到帳單後，氣得要求她退貨，事後更揚言提告。然而，討拍文並未得到支持，網友們看完全文，一面倒挺男方，直呼「人不要臉天下無敵！」

女網友在zuvio提到，「男友自己拿他的信用卡給我清購物車，當作生日禮物，我當然不辜負他的好意刷下去啊，前陣子周年慶、雙11、雙12接著來，優惠活動多到爆，此時此刻不買更待何時？自己都敢拿出來就不要怕別人刷吧？」

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沒想到，男友收到帳單後大爆氣，由於她下單時對方剛好在開會，手機也不能帶進會議室裡，所以等她買完已成定局。原po接著說，「他手機收到滿滿的消費紀錄，直接打來找我興師問罪，問我是不是還在買，馬上去退掉，真是瘋了怎麼可能啊？而且明明是他自己打腫臉充胖子，臨時反悔也太沒風度了吧？」

當時她氣瘋了，口不擇言說出一些刺耳的話，甚至在男友大罵她不懂分寸後，回嗆「沒錢就不要裝闊。」此話一出，男友憤而掛上電話，並傳訊息警告「不退就還錢，不然就告妳。」

▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，她傻眼不已，忍不住吐槽「這什麼男人啊？真的是3萬看清一個人唉？對喔...才3萬，搞得好像30萬呵呵。」

然而，抱怨文一出，反倒被網友們罵翻，紛紛回應「是我也一定氣爆，不管對方是不是讓妳刷卡，花對方的錢至少要先明確告知，得到許可再結帳吧？他可能也想不到，妳是那麼敗家的人，我如果是妳男友，我一定跟妳分手」、「如果是我的話也會不爽，是借你刷，但TMD不代表妳就可以刷爆」、「可悲，討拍失敗，自己去檢討一下」。

另外，也有女生不忍了吐槽，「她是個案，這誇張程度...連我這個女的都看不下去，怎麼可以有人這麼沒禮貌」、「刷爆卡，才3萬妳好意思？身為女生我都討厭了，難怪男生會一直罵女生台女，就妳這老鼠屎帶頭作亂」。

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