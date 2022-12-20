內衣扔床上！他拿來聞「發現女友的小祕密」驚呆　一票妹子點頭+1

▲女友洗澡前，把內衣丟床上。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些女生冬天會減少洗頭頻率，那洗內衣的次數也會降低嗎？就有一名男網友發文表示，因為女友日前到他家過夜，所以他便意外得知對方內衣一個禮拜沒洗，為此感到相當震驚。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在Dcard上，以「女生內衣真的會這樣穿嗎」為題發文，提到他跟女友已經交往一段時間，日前對方到他的租屋處過夜，並在洗澡前，把內衣隨手丟到床上。當時，他下意識拿起來聞了一下，怎料女友這時卻淺笑，說內衣已經一個禮拜沒洗了。

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聞言，原PO感到震驚，接著又從女友口中得知，原來很多女生沒流汗就不洗內衣。他說自己交過幾任女友，但卻是第一次聽到這種說法，這是真的嗎？

貼文曝光後，底下女網友分享，「確實有蠻多女生內衣不會每天洗的，冬天比例可能更高吧」、「冬天在家沒流汗，內衣不用一直洗」、「沒洗，但會換不同件，輪完一輪不會臭就繼續穿」、「冬天沒流汗就2、3天洗一次吧！每天洗內衣很快就要換掉，內衣好貴」；但也有些網友表示，「沒有女生都這樣好嗎」、「不是應該每天換嗎」、「我不管衣服、褲子、內衣、內褲只要有穿過一定會洗」。

▲不少女網友的內衣不會天天洗。（示意圖／取自Pexels）

此外，也有女網友透露自己冬天根本不會穿內衣，「我都不穿內衣耶，平到不需要」、「冬天最多穿3天，但基本上2天就會洗，如果超冷的話，根本不需要穿」、「最愛冬天了！不用穿內衣的季節，身為北部人每天都覺得好冷，穿得厚就不用穿內衣」。

根據《Goodhousekeeping》，美國紡織品實驗室產品分析師Lexie Sachs認為，清洗、化學清潔劑容易損害內衣彈性，所以若沒有弄髒，可以重複穿2、3天，但如果有運動、流汗量大就要立刻清洗；清潔實驗室主任Carolyn Forte則提到，烘衣機的熱能和攪動方式會損害內衣彈性、形狀，洗完後可以把內衣平放、自然風乾，以延長使用壽命。

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