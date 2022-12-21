民進黨敗選抓戰犯　陳其邁重話籲「注意言行」：誰不需要檢討？

▲民進黨代理黨主席陳其邁。（資料照／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，選後黨內紛紛「抓戰犯」，據轉述，民進黨代理黨主席陳其邁21日下午主持中執會時特別喊話，最近點名誰誰誰要檢討，難道大家不用檢討嗎？民進黨在低靡時期更應團結，提醒黨內同志注意言行。

據轉述，陳其邁今天在中執會中語重心長地表示，最近大家只要麥克風拿起來，就點名誰誰誰要檢討，難道大家不用檢討嗎？現場有哪一位不需要檢討嗎？民進黨處於低靡的情況下，現在應該更加團結，特別提醒黨內同志注意相關的言行。會中氣氛相當沈重。

對此，代理秘書長林鶴明會後受訪說，陳其邁是語重心長，因為大選結束至今，黨中央的敗選檢討會議持續進行，已經舉行3場，預計下周三送書面報告給中常會，後面還會有更深入的檢討，預計加開青年議員、交通旅宿業兩場座談，這部分的檢討持續進行。

林鶴明說，陳其邁今天因為大家討論選後情勢，黨內的狀況，語重心長地分享2018年的經驗以外，也跟大家勉勵都是黨內的從政菁英，應該知道這段時間的討論，怎麼樣對黨是好的，怎麼樣對黨是不好的，勉勵大家一起來面對，希望趕快整隊前進，讓大家有感動的力量出來。

此外，中執會今天通過第17屆黨主席補選參選人資格審查，以及「民主進步黨2023年第十屆南投縣第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」，由協調小組辦理徵詢、協調作業，協調小組成員由中常委林俊憲、陳茂松、蔡易餘擔任。