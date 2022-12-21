快訊／趙介佑發千字文懺悔　點名何志偉：忘了我找多少朋友挺你？

▲趙介佑涉販毒、詐騙車手案起訴移審。（資料照／記者劉昌松攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑涉嫌擔任詐騙集團車手頭、販賣毒品，一審判刑8年6月徒刑，高院考量趙男與2詐欺案被害人和解，各減1個月徒刑，其餘案件上訴駁回。趙介佑21日發出千字聲明表示，對民進黨造成傷害致上萬分之歉意，點名民進黨何志偉「你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？」並指與英系中常委黃承國、內政部前部長徐國勇「完全不熟」。

台灣高等法院依據最高法院大法庭裁定，並未在審判中定執行刑，須待案件判決定讞後，再由檢方聲請定執行刑。

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者呂晏慈攝）

趙介佑聲明書全文如下：

一．本人因染毒沈淪無法自拔，導致觸犯法律，收押一年八個月多月期間，深刻反省！對民進黨及無辜親友長輩造成傷害，在此致上萬分之歉意！檢調期間均坦承完全認罪，並自請法官繼續羈押，以求自省，也以最大誠意完成和解及賠償，並取得被害人原諒，再一次對被害人致上歉意並感謝給我重生的機會。

本人藉此宣示不再浪費司法資源，因涉毒所洐生的一切刑事判決，放棄交保及上訴之全部權利，並請法院儘速將本人，發監執行。也希望經由我這活生生的例子，勸誡沒沾染毒品的人切勿嘗試，沾染到毒品的人回頭是岸，遠離毒品這萬惡之源。

二．解除禁見後經媒體及親友了解一切脈絡，是非黑白必須說清楚，往後方能安心面對漫長刑期，以下幾點事實說明以求心安：

1．2014我從何志偉陣營繳費入黨開始到被開除黨籍，這一輩子只有代表何志偉陣營2016（六年半前）當選市代表，到過市黨部投過一次票，到現在未曾到過市黨部，如何染黑市黨部？2018年代表何志偉陣營參選市代落選後就和黨沒有關連，因染毒家人屢勸不聽與父親幾乎斷絕往來，所以更不會找任何人入黨（可以去查證），更無有心人士向媒體爆料所謂的黑道千人入黨，何志偉比任何人都清楚！拿我這和民進黨早已脫節四、五年的黨員個人犯法案件當鬥爭工具，硬和市黨部綁在一起讓媒體一直狂燒，對民進黨造成傷害，市黨部當時竟然對外沒任何澄清，至今仍令我匪疑所思？

2. 我曾經最敬重的志偉哥，你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？而你却在我媒體見報後兩天率先在立院開記者會憑空捏造：趙家很黑、實在黑、（搶毒販毒餵毒餵死人）危言聳聽火上添油的加上（搶毒、餵毒、餵死人）在我身上，讓火燒的更猛烈（起訴書已公開，完全沒這些犯行）這一年多來日以繼夜我實在不知如何諒解你？你為了遂行政治陰險算計向上延燒，把我這和黨脫節四、五年的局外人，硬和市黨部扯在一起，加油添醋欲誅連九族，讓無辜親友蒙羞，抹煞家族其他成員及他們的友人對社會的貢獻，你要讓我將來如何面對他們？身為政治人物你實在欠缺道德與良心。

古云罪不及妻弩（一人犯罪一人擔）家族近三十年只有我一個人誤入歧途，你們何家不要說三十年，近幾年都沒人犯法、沒人被收押起訴、沒人還有案件上訴中嗎？有人說你黑金？有人憑空造謠、加油添醋陰險鬥爭欲誅連九族嗎？

收押期間有太多對我加油添醋的不實指控就不多說。 何志偉你的助理如何和你所謂的黑道接洽，為了政治鬥爭收集我多少東西，我沒音檔照片反蒐證嗎？去年被憑空捏造丟媒體帶風向引起爭議的北投之亂：拿筆錄分局興師問罪、特權借提人犯（當天我以證人身份被分局傳訊）、潑糞、投案星光大道和我有任何關係嗎？你或家族和黑的距離多深厚，你們互相＇最淸楚，我言止於此。

3. 本人和父執輩友人黃承國先生完全不熟，只有在祖父壽宴和家人的一張同框照片。有心人給媒體一張20 16主委選舉三人同框配票單，是何陣營印制。配票單上三人除了主委參選人黃承國，我們兩人都同屬何陣營推薦的參選人。

我和徐國勇先生也完全不熟，和他也只有祖父壽宴的合照及一張餐會每人皆可排隊的合照。有人藉鬥爭抹黑拿這照片無限上綱，對您們造成傷害，在此致上萬分歉意！

家父告訴我，自己誤入歧途在先，好好反省將來重新做人，血緣親情他概括承受，一切放下就讓它隨風而去！

我思考了很久決定，近幾年我就聽父親教誨這一次，祝福家人親友和你們都平安順遂，讓我有重新做人的機會，那麼一切就隨風而去吧！



以上澄清說明

聲明人：趙介佑