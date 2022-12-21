綠提排黑夾帶刪學歷　他轟：黑金槍毒不能選「抄論文」可以？

▲賴士葆批評，黑、金、槍、毒等前科不得參選公職，論文抄襲、欺騙者就可以？（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委蔡適應、鍾佳濱等人提出的選罷法「排黑」修法草案版本中，主張選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷，引起討論。國民黨立委賴士葆21日就透過臉書喊話「請總統表態吧！」，黑、金、槍、毒等前科不得參選公職，論文抄襲、欺騙者就可以？

賴士葆指出，民進黨連續3位政治人物因為論文抄襲被取消學位，選前一屍好幾命的預測成真。他提到，選後整個黨還沒有從論文門中得到教訓，不見撕心裂肺、臥薪嘗膽的檢討，不見為踐踏學術倫理究責認罪悔改，只見「陳明通局長不回答陳教授」的傲慢硬拗，國安局長陳明通沒有下台，所指導的173篇論文只有5篇公開，其餘的繼續黑箱封存，跟總統蔡英文的論文一樣，全黨上下只圖享受權力，不思改革、不覺愧疚、不回應人民的期待。

賴士葆強調，更令人瞠目乍舌的是藉著提「排黑」法案當中夾帶選舉公報不列學歷的條文，簡直欲蓋彌彰，治絲益棼，他質疑，是想藉此偷渡包庇可能涉及抄襲尚未曝光的公職民代的論文？他痛批，提案人之一的立委蔡適應本身因為博士論文抄襲被撤銷學位，不學前民眾黨立委蔡璧如辭去立委職務，反倒提出這麼爭議性的法案，表面上正義凜然的排出黑、金、槍、毒前科不得參選公職，實質上包庇抄襲、欺騙者可以參選，認為只要不列學歷就無從追究，提案人說「刪學歷不為同僚，是為自己認定的公平正義。」殊不知這樣完全扭曲公平正義的真諦。

賴士葆表示，陳明通指導不公開的168篇論文彷彿「長在民進黨身上的毒瘤」，想出選舉公報不列學歷的餿主意，沒有解決問題卻是更點燃輿論的怒火，立法院程序委員會總算擋住這個法案，但是陳明通指導的論文門永遠封存，民進黨就永遠必須為此背負輿論的譴責。