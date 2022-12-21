塑膠骨灰罈30萬元　抵押房子投資「鬧到妻離子散」...他被騙千萬

記者唐詠絮／彰化報導

高雄地方幫派傅姓男子等5人，涉嫌以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，導致投資人個個血本無歸，其中有1名6旬男還抵押房子向地下錢莊借錢，一個要30萬元的塑膠骨灰罈，他一口氣買了6個，及其他殯葬商品共花費千萬元，搞到最後妻離子散，彰化刑大初步清查至少有9人受騙，全案依詐欺等罪嫌移送高雄地檢偵辦。

▲彰化刑大破獲假靈骨塔買賣、投資詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）



警方調查，詐騙集團等5人都曾在禮儀公司擔任業務，因此容易取得靈骨塔、生前契約等購買人個資，遂鎖定手中持有靈骨塔的民眾，先向被害人表示可以協助出售，謊稱有買家欲一次購買多組，被害人可藉此投資獲得高報酬，被害人信以為真，進而增加購買靈骨塔、骨灰罈及生前契約等。

傅嫌等人接著又向被害人表示，需再購買其他附帶商品始得完成交易或以其他理由借故推諉，事實上卻無實際買家，被害人最後知道血本無歸後才驚覺遭詐騙，留下堆積如山、無法脫手的殯葬用品。

刑事警察大隊偵查第四隊於獲報後組成專案小組，報請高雄地方檢察署指揮偵辦，於15日到高雄市執行搜索並拘提集團傅男等5名到案，查扣犯案手機、教戰手冊、骨灰罈、大量被害人及客戶資料等贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺罪等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方初步調查，清查出的9名受害人中，警方初步調查，清查出的9名受害人中，一名6旬男，聽信詐團說詞不疑有他，甚至將房子抵押向地下錢莊借錢，30萬元塑膠骨灰罈一口氣買了6個還有其他殯葬周邊商品，共花費千萬元，最後搞到妻離子散、負債累累。

彰化縣警局將持續查緝黑幫及詐欺集團，以維護社會治安，遏止詐騙歪風，並呼籲民眾提防此類詐騙手法，進行殯葬商品買賣務必提高警覺並多方查證，如有疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110專線進行查證，以維護自身財產安全，避免遭到詐騙。