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社會 社會焦點 保障人權

父植物人母嬤雙亡...小兄妹剩311元　「10萬捐款湧入」暫住鄰居家

▲伸港2兄妹待援。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲待援伸港2兄妹將搬到隔壁家住。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港一對就讀高中、國中的許姓兄妹，6年前父親腦溢血成植物人、母親遇車禍遭撞身亡，相依為命的阿嬤又於日前病逝，兩人戶頭只剩311元，連續遭逢變故的兄妹倆又繳不出下個月的房租。消息傳開後各界善心捐款紛紛湧入，縣議員賴清美說，善款湧入應有10萬元，未來兄妹會搬到隔壁家住，有名鹿港企業主將提供每月各5千元，直到畢業離開學校。

賴清美日前接獲陳情後，立即前往許家關懷，表示兄妹倆的爸爸還躺在醫院，阿嬤在殯儀館22日才要出殯，許家租屋一個月就要4500元，兄妹倆月底面臨繳不出租金的窘境，希望能請大家一同協助。

▲伸港2兄妹待援。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲伸港2兄妹待援。（圖／彰化縣議員賴清美提供，以下同）

社會處指出，許家為縣府低收長期關懷戶，每月領有身障生活津貼、中低收入老人生活津貼、老年及遺囑年金等補助，小兄妹的父親長期安置於醫院，縣府也提供醫療及看護費用補助，至今年已累積達18萬元。另也與公所連結慈善團體，協助阿嬤的喪葬費9萬元，縣府明天會派人前往兄妹家關懷，繼續協助該家庭的生活照顧議題。小兄妹仍有阿公、姑姑、叔叔今天下午由台南趕來，討論兄妹倆後續照護事項。

賴清美說，由於兄妹帳戶僅存311元，已有不少網友善款湧入，應該有超過10萬元了，而兄妹又與隔壁家的的小朋友是從小到大的好朋友，也將搬到隔壁家住，未來生活費用等社會處會幫忙協助；還有一名鹿港企業陳姓老闆願意提供兩兄妹，每月提供各5,000元的費用，直到兄妹倆離開學校止。

▲伸港2兄妹待援。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

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