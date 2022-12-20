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拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

▲▼彰化光復路郵局原本將改建租給國賓影城。（資料圖／中華郵政提供）

▲▼彰化光復路郵局國賓影城已終止租約。（資料圖／中華郵政提供）

記者唐詠絮／彰化報導

夢碎！看好彰化地區休閒娛樂商機，中華郵政選定鄰近彰化火車站的光復路郵局，投資興建地下3層地上6層複合式影城大樓，後續將由已完成簽約的國賓影城進駐，去年4月才風光動土，預計2023年完工，未料因國賓影城公司另有營業規劃考量已終止租約。彰化郵局證實此一消息，強調目前正辦理調整建築規劃中。

▲▼彰化光復路郵局原本將改建租給國賓影城。（資料圖／中華郵政提供）

▲彰化光復路郵局原改建租給國賓影城。（資料圖／中華郵政提供）

中華郵政投資興建首座複合式影城大樓，地點選定在彰化火車站前150公尺處光復路與和平路口的光復郵局，去年 4月13日在中華郵政董事長吳宏謀主持下，進行彰化光復路郵局興建動土典禮，現場與多位貴賓共同起鏟，祈求工程順利圓滿，如期如質完成，帶動區域繁榮商機，成為彰化地區新地標。

而就在國賓影城宣布動土後，彰化市第一座中友百貨公司BOT案，也進入實質開發階段， 3年內完成開發營運，預計投資43億元，興建地下4層、地上21層共25層的大樓，將成為彰化的新地標。

▲▼彰化光復路郵局原本將改建租給國賓影城。（資料圖／中華郵政提供）

▲中友百貨將進駐彰化。（資料圖／彰化縣政府提供）

未料一年多過去了，有網友在PTT貼出一則「情報」指出，「國賓取消彰化展店」，還附帶一封中華郵政mail回信，內容指「彰化光復路郵局與國賓影城股份有限公司改建合作案，因國賓影城公司另有營業規劃考量已終止租約，本公司刻正辦理調整建築規劃中，爰暫停相關工程作業，後續仍將持續進行本案基地改建計畫，並綜合考量區域發展及市場、商業活動變化，將空間使用作最適當的規劃」。

▲▼彰化光復路郵局原本將改建租給國賓影城。（資料圖／中華郵政提供）

▲網友上傳PTT。（圖／翻攝自PTT）

對此彰化郵局也證實此一消息，但具體相關改建內容還不清楚，消息一出引發一片譁然，怎麼動工到一半會突然宣布喊卡，網友也議論紛紛指「彰化人被唬爛了」、也有網友喊「中友不要再取消了」，也建議「國賓影城設在中友百貨內」。

▲▼彰化光復路郵局原本將改建租給國賓影城。（資料圖／中華郵政提供）

▲網友在PTT留言。（圖／翻攝自PTT）

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