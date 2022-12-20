財損27億！詐騙案創10年新高　綠委轟主管機關：詐騙集團「看恁嘸」

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財損27億！詐騙案創10年新高　綠委重轟主管機關：詐騙集團看你們沒有

▲信用卡，盜卡，詐騙，電信詐騙，詐欺。（圖／視覺中國CFP）

▲2022年的詐欺案創10年來新高。（圖／視覺中國CFP）

記者杜冠霖／台北報導

我國詐騙案件層出不窮，據警政署統計，2022年的詐欺案，創下10年來新高紀錄。到今年截止11月，單就投資詐騙案件，就發生5,947件，財損新台幣27億7,397萬8,263元，創下10年來新高，對此，立委何志偉20日批評，防詐是政府重要政策，各單位的作為就案件數來看並不足夠，「我是詐騙集團就看你們沒有！主管機關務必給國人一個交代。」

根據警政署統計台灣2021年詐欺發生件數達2萬4千餘起、被害人超過4萬4千人，當時已創下新高紀錄；2022年前九個月詐欺發生數就達2萬1千餘起，2022年的詐欺案，創下10年來新高紀錄。到今年截止11月，單就投資詐騙案件，就發生5,947件，財損新台幣27億7,397萬8,263元，台灣詐騙案創下10年來新高 民眾血汗錢有去無回。

立委何志偉、羅美玲20日偕同受害者召開「詐騙的保證 保證追不回」記者會，記者會也邀集金管會、數發部、警政署出席。羅美玲指出，在今年上半年獲報的詐騙件數已經有上萬件，財損金額超過30億元，金管會也公布最常見的的五種投資詐騙案，其中就有詐騙者以投資虛擬貨幣有高收益，或提供飆股名單方式，勸誘投資人加入群組，當繳完金額後，被群組封鎖，當事人才發現以被詐騙。

羅美玲提醒，任何投資一定有風險，除此之外，也要小心詐騙集團詐術，世界上不會有百分之百獲利的投資，因此在投資以前，務必停、看、聽。

何志偉指出，詐騙共有六部曲，全台灣超過4萬人都在這六部曲中損失打拼一生的積蓄，第一部是透過社群平台將被害人拉入標榜高獲利、有老師的投資LINE群組；第二部助理會先做資格審查，確認被害人投資意願與經濟狀況；第三部，群組內每天都會有人報喜，穩定被害人的投資意願，或慫恿加碼投資。

第四部，詐騙集團會時刻關心你，確保你會聽從他們指示進行＂投資＂。第五部；匯款時間倉促、個人匯款帳號，鼓吹你把握黃金投資時間；第六部，一旦你開始詢問獲利或是起疑，你就被踢出群組，老師、投資顧問人間蒸發。

而詐騙受害者也來到現場，她表示，3月時接到line陌生訊息，加入投資股票群組，跟著「老師」買賣股票，直到股市都賠錢，該老師又說要投資比特幣；接著她把錢拿去假的交易所定存200萬，之後被平倉，又叫我陸續匯入金額讓老師操作，直到最後負債累累才發現是詐騙。

受害者表示，六個月的時間總共被騙了950萬8960元，今年9月至台北地檢署按鈴申告，直到今天依然沒有消息，受害者身心俱疲下深怕被幕後暴力組織騷擾，只想請求警政署幫忙查金流，被害人已經被騙到負債累累。

何志偉批評，單就這名受害者被騙金額就上看一千萬，詐騙集團還會假好心借錢給他，再剝好幾層的皮，今天就是要嗆行政單位，難道網路虛擬投資詐騙錢都追不回來？

警政署指出，8月到11月份詐騙簡訊已經下降87%，從今年七月份跟金管會協調民眾如果要匯出去都會有第一時間示警，已經攔截119案、1億3千多萬元。警政署提醒所有消費者，匯款帳戶一直換，民眾就要有警覺、盡速報案。

針對line母公司在日本，警政署表示金管會應該有落地管理，金管會也再提醒，強調投資一定要找合法業者，交易一定要找合法業者，金管會都有公布合法業者的名單。

不過，何志偉表示，要去哪裡驗證這些老師才是重點，金管會表示設有反詐騙專線，羅美玲指出合法業者也是會被冒用。對於金管會介紹反詐騙電話，何志偉怒批，金管會不用在記者會做政令宣導，到底有沒有用，看案件數就有答案。

數發部說明，詐騙今年有比較多，數發部也積極找了電子商務的協會跟主要廠商協商，初步也有一些成效，遊戲點數卡部分也一直跟刑事警察局有合作，最近iMessange的釣魚簡訊部分，也有跟蘋果保持良好溝通，昨日蘋果也有專人來到台灣，這些數發部都已努力的達成政策目標。

何志偉強調，防詐、打詐是政府機關重要的政策，各單位的作為就案件數來看並不足夠，且從數據層面來看，18歲到23歲涉嫌詐騙犯案的比例最高，難道這對年輕人是一個保證會很好賺的產業嗎？主管機關務必給國人一個交代。

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