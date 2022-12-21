包裹到貨「地址錯了」被要求更改！他差1步下場慘　網幫高調

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日收到郵局寄來的通知，表示地址有誤，包裹已返回配送中心，巧的是的確有人寄包裹給他，於是便按照上面的指示進行操作，就這樣一直到某個步驟，他才驚覺這是詐騙手法，嚇得直呼「差點就被騙到信用卡資料了。」

網友昨在Dcard發文指出，「剛剛點開信箱，看到郵局寄mail說，我的包裹投遞失敗，也剛好今天有人寄包裹給我，不疑有他，我就點連結進去更改地址，填完後按下一步，結果上面要我填信用卡資料，說因為更改投遞地址，需要付6元費用，看到這邊就覺得奇怪，為什麼是我要付費？」

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於是，他返回信件再仔細瀏覽一次，發現「換跟貨」這兩個字怪怪的，再查看日期也根本對不上，「都已經19日了，才寄信說投遞失敗，也翻了一下電話紀錄，沒有郵局的電話，頓時驚覺這是詐騙！ 差點就被騙到信用卡資料了。」

▲網頁上有簡體字，網址也有問題。（圖／翻攝自Dcard）

最後，他苦口婆心表示，「提醒各位，一定要特別注意任何信件跟簡訊的真偽，尤其是現在我們很喜歡網購，更容易一不小心就被詐騙了。」

對此，網友們紛紛回應，「沒道理郵局知道你的信箱，之前也看過這種詐騙，還好你信用卡沒寫上去，不然馬上盜刷」、「笑死，第二張圖片『收貨地址』露餡了，是簡體字，還有網址也怪怪的」、「如果有問題，直接打郵局的電話問最快，不要透過連結的網頁」、「達爾文會出手」、「幫高調」。

另外，也有人指出，從網址就能看出端倪，「網址也有問題，用得是最便宜網域.top」、「網址有問題」、「現在人都看不懂網址嗎」。

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