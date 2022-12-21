噓爆！「魔獸」未出賽讓球迷白跑　消保處：一定要事先通知消費者

▲T1職籃桃園雲豹魔獸霍華德整場枯坐板凳未上場。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

桃園永豐雲豹18日主場對上海神之戰，「魔獸」霍華德無預警休兵，引爆球迷不滿，雲豹總經理蘇翊傑除了在個人社群道歉，也證實將辭去總經理一職。立委莊瑞雄21日也在內政委員會質詢此事，對此，行政院消保處表示，會有相關法規規範，任何體育團體表演之前資訊要公開透明讓消費者清楚知道，若真的發生一些不可抗力的事情也要事先通知消費者。

魔獸無預警休兵，讓現場球迷氣炸，甚至在主場球員罰球時噓聲不斷，雲豹總經理蘇翊傑在個人社群道歉了，「對不起各位～這是我的堅持」，並在千字發文最後表示，「會有後續完整的補償機制」。對於此次爭議，莊瑞雄21日在內政委員會質詢時指出，自己接到不少球迷抱怨。行政院消保處秘書陳星宏也表示，目前陸續接到消費者申訴。

莊瑞雄表示，很多球迷為了一睹巨星風采買票，但上個禮拜熱潮出現一點插曲，球隊對球員健康風險評估要尊重，但若上萬觀眾票買了要看魔獸，卻臨時說不行，會不會有被「莊孝維」的感覺？

莊瑞雄指出，每一個球隊都會調度球員、天經地義，球迷也了解，但這次的做法就讓球迷有點缺憾。未來可能有類似案例再次發生，消保會應該針對這樣的事情研議、表達立場，球員安全重要，但也要顧及消費者權益，消保處應該表態，要如何在調度自主權跟消費者權利中間取得平衡。

陳星宏指出，在任何運動比賽跟大型演唱會都有相關法規規範，如果主辦單位表演內容先讓消費者知道，就要如實呈現，但可能有運動球員或表演者有一些身體健康上的危害，是一種不可抗力，應該做一些衡平規範，消保處陸續接到申訴後，會針對這樣的個案是否比照文化部表演規範去做管理。

莊瑞雄指出，NBA馬刺隊也常常讓球員輪休，才能準備季後賽，但如果雲豹隊賽前就預告，就不會讓千里迢迢來看球的民眾覺得被「莊孝維」，球迷也會體諒，消保處如何約束各職業球隊以此為鑑？這種事情再多發生，並不利於台灣體育環境發展。

陳星宏表示，會協調相關體育主管機關，會有相關法規規範，任何表演、體育團體表演之前資訊要公開透明讓消費者清楚知道，若真的發生一些不可抗力的事情也要事先通知消費者。