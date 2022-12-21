不捨逼宮聲浪　基隆綠議員表態「我支持蘇貞昌院長」

▲基隆市議員張之豪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，政壇關注行政院長蘇貞昌明年1月去留，近日包括前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄都被點名為閣揆潛在人選，不過總統蔡英文仍謹慎思考中。民進黨基隆市議員張之豪21日受訪表示，最近有許多關於內閣總辭的討論，不過，蘇內閣施政做到85分以上，不該因為錯1題就被全部否定，更不應該以「逼宮」對待這位民主老兵，台灣仍需要有執行力的行動內閣。

張之豪今天透過臉書有感而發發文表示，「我支持蘇貞昌院長」。他下午受訪說，最近有很多關於內閣是否應該總辭的討論，他認為蘇內閣施政成績達到85分以上，只是這張考卷寫錯1題就扣10分了，但錯1題不表示全部的考試成績就該被否定，畢竟蘇內閣好好執行整體政策，把國家帶上正軌，無論是經濟發展或者防疫成績，都創造值得讓台灣引以為傲的成果。

不過，張之豪不諱言，從九合一選舉結果，確實聽到人民的聲音，仍有一些民生方面的衝擊。他認為，事情沒有做到完善，不代表所有事情都錯了，此時不應該隨著「不願意看到台灣好」的人起舞，這是非常不智的，遑論蘇揆身為民主老兵，值得有一個光榮的退場，不該用「逼宮」判他「死刑」。

張之豪說，他不曉得近期這些逼宮聲音的動機為何，但的確看到有些人大力抨擊，他也不是完全認同紓困期間的所有政策，但紓困只是蘇內閣繁多政務的其中一項，不能因為紓困，就斷定蘇內閣做得多差，只是力有未逮，仍需肯定蘇揆領導的內閣團隊有執行力，將台灣守得固若金湯。

另值得注意的是，近期社群平台出現一股「挺蘇」聲浪，例如匿名親綠粉絲專頁「孟買春秋」、「脫北者冰狼」、「詹姆士的訐譙時間」等，直指不管最後蘇貞昌留任與否，希望他能夠被善待，而不是被千夫所指「趕」下台。

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）