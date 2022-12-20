妹子母胎單身！上網查「5地方能遇好男人」　秒嗨爆：有道理

▲原PO希望可以盡早脫魯。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

2022來到最後一個月，不少人都想要趁年末趕緊脫魯。就有女網友在網路發文表示，自己始終遇不到好男人，於是上網查「好男人究竟在哪」，結果讓她嗨爆，覺得「超有道理」並分享給大家。

原PO表示，自己母胎單身，眼看一年又要過去，卻還是個「魯蛇」，心血來潮就在網路搜尋「好男人究竟在哪」，沒想到真有人解析出能遇到好男人的5個地方；原PO興奮表示，第一個地方就是「多參加朋友聚會」，因為朋友一定是跟你合得來的人，「朋友的朋友」自然不會差到哪去，還有可能因為共同朋友炒熱氣氛撮合，也不怕尷尬。

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而第二個地方「商務聚會」，原PO解釋，在商務聚會下認識的男性，通常都是出社會後有所經歷的人，個性也相對成熟，「經濟條件較好的機率也大」，況且同個行業也不怕沒話題；第三個地方則是「婚宴場合」，會參加這種場合的男女，打扮一定都較體面，又身處在幸福洋溢的氣氛下，很容易一下就擦出愛的火花。

原PO緊接著說道，第四個地方「運動場所」，情侶要維持長久，有共同的運動喜好一定是加分，又可以在競賽中看出對方的個性、為人處事，讓原PO直呼「超有道理」，最後一個地方則是「交友APP和相親網站」，雖然原PO直言，自己認為要找到「真心、不愛玩」的對象比較難，但依舊有機率可以找到對的人，還能利用網路無國界的優勢，來段浪漫的異國戀。