小6歲曖昧男「沒幫開車門」！姐姐氣炸喊放生：該給機會嗎

▲因為沒幫開車門，讓女子氣得想將對方放生。（示意圖／免費圖庫unsplash）



記者柯振中／綜合報導

還是早點放生、還人家自由吧！一名女子為了療傷，答應了小6歲男生的追求，原先對方表現還可以，沒想到近期突然破功，下車後竟然沒有幫開車門，氣得她痛罵「我真的很難想像正式交往後他會怎麼對我」，也不曉得該不該再給機會，離奇的過程曝光，不少網友留言直喊「放了他吧」。

這名女子在「匿名公社」分享，由於遭到前男友劈腿，她為療傷答應一名小6歲弟弟的追求，打算先觀察一陣子，看對方的表現是否良好，再考慮要不要正式交往。

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女子提到，在2人相處以前，她曾告知生活上的習慣，這一個多月來對方表現也還不錯，沒想到9日出門時完全破功，弟弟為了講電話，將她晾在車內將近1分鐘，沒有幫開車門，讓她相當不滿。

▼女子分享她與弟弟的對話，不曉得還要不要給機會。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／匿名公社）



女子氣得直喊，是不是男人都認為，追到手以後就不必在乎另一半的感受，也難以想像若真的答應交往，對方的行為還會變成什麼離譜的樣子，「請問我應該再給他一次機會嗎？」

離奇的男女相處過程曝光，不少網友被震驚得無以復加，不斷留言狂喊，「我覺你放了她吧！讓更好的女生可以遇到他」、「拜託妳不要再給他一次機會！！！！我想救這個男生」、「放生那個男生吧！下一個更好！找下一個王子」、「開門讓你下車是有紅包拿嗎？」

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