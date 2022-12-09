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男友染菜花狂復發！　妹子逼問「一聽原因」臉綠：3年沒愛愛了

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲兩人已經3年沒有發生性行為。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

情侶間難免會想要有肌膚之親，一名女網友表示，跟男友交往近4年，只在前5個月愛愛過，之後就再沒有，最親密的行為就剩下親嘴，而且還是蜻蜓點水的親法，她透露，剛交往沒多久，男友和自己都得到菜花，男友坦言前幾年上公廁因此染到，只要免疫力低就會復發，沒有性生活的愛情也讓原PO漸漸無法接受。

女網友在Dcard上發文，交往近4年，只有在前5個月有過性行為，之後的親密行為，僅剩下牽手跟親吻，「還是蜻蜓點水那種親法」，會有如此大的變化，是因為交往初期的某一天，男友得到菜花，也傳染給她，但她一直想不透為何會得到性病，男友只說抵抗力差，看醫生擦藥就會好。

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不過，男友陸續不間斷復發，她懷疑對方在外面亂來，男友才坦承，幾年前在公廁上廁所意外染到菜花，「可能抵抗力差了，所以菜花才又復發」，後來兩人再也沒有性行為，「我們會一起洗澡，也會一起睡覺，但什麼事情都不會發生」。

她曾提過，對性愛這一塊很在意，但男友卻說工作壓力大，對那件事情沒有念頭，「日子久了，我也不再提起了」，不斷告訴自己沒關係，多想想男友的優點，但她心裡仍有疙瘩，「我心裡很悶，希望有人懂我」。

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男友把菜花傳染給原PO。（示意圖／記者李佳蓉攝）

對此，網友認為背後不單純，「不覺得這個理由妳會信，也是蠻扯的嗎」、「最好上公廁就會得菜花」。不過，有苦主現身表示，「我也有過菜花…而且花了五六年才治好，我國二的時候得到的，也不知哪來的，反正我還是處男，也沒有親密接觸過，所以要怎麼說，不是都是性生活混亂來的好嗎」。

也有不少網友勸原PO想清楚，「性在感情中也很重要的，不要浪費自己的青春啊」、「現在都沒性愛了，難道要等結婚後一樣沒有性愛嗎？如果這是妳很重要的一環，就及早做出決定」、「其中一方需要性，但另一方不想要會很難解決，除非妳願意妥協，或是他願意再嘗試看看，不然誰都不退一步就是只能分開」。

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