女醫爽收34萬聘金悔婚「交往送錢很正常」　LINE一句話讓她敗訴

▲李女不認為雙方有正式婚約，主張男女之間交往互贈財物很正常，拒絕返還金錢。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名江姓男子與李姓女醫師2020年交往並論及婚嫁，陸續給付34萬元聘金、喜餅錢，約定同年5月步入禮堂。不料，李女拿到錢後，以各種理由延後婚約，還謊稱遇到醫療糾紛，被一狀告上法院，要求返還34萬元。李女雖主張這是交往的零用金，但法官調閱對話紀錄，認定這是訂金，判決全數返還，全案確定。

根據判決書，江男與李女相識15年，2020年1月起正式交往，並論及婚嫁，合意訂立婚約。當時女方幾次在LINE中提到「我是想當5月的美嬌娘」，以此「預支」訂金、喜餅錢，陸續收取男方總計34萬元的款項，卻開始以各種名義推延婚期。

眼見婚期一天天逼近，李女先稱父親住院，必須延至6月中旬，後又以遇到醫療糾紛須賠償200萬元為由，再次延後婚約，並請求男方匯款援助。不過，江男這次起疑，查證後戳破謊言，怎料女方為了圓謊，又虛構是院外醫療糾紛，以此圓謊。

江男心灰意冷，認為李女根本無意履行婚約，要求返還34萬元聘金，怎料對方稱這些錢是「生活零用金」、已經花用完畢，氣得他怒告李女詐欺，導致女方帳戶一度變成警示帳戶。檢方偵辦後，對李女處分不起訴，因此男方改提民事訴訟，要求女方返還婚約贈與物。

李女出庭時主張，男女交往期間互贈財物是正常行為，34萬元都花在保養品、平板、衣服等治裝費，屬於生活花費與零用金。再者，雙方認識15年以上，男方多次到自家作客、出席家庭聚會，從未向她父母提親，而且她也沒說不嫁，只是說延期到8月底。

李女認為，男方事後語出恐嚇，又報警提告詐欺，還在未掛號情況下闖入診間質問，不僅有悔婚之意，還導致她形象破裂、身敗名裂、工作不保，因此罹患重鬱症多次就醫。她主張，雙方還是男女朋友交往關係，還無正式婚約，而且婚姻是終生大事，不能兒戲，她也還不想婚，法院不能以LINE對話中的情話來認定訂婚。

不過，法官審視雙方LINE對話紀錄，發現女方一再提到「可以抵喜餅好嗎？我是想當5月的美嬌娘」、「夫妻本來就是同林鳥。這次你幫忙之後我處理。包吃包睡還有包生如何」、「我爸說可以結婚了」、「聘金喜餅到好250K就好，含蜜月旅遊」、「如果可以先處理50K。跪謝。再從聘金扣。我再處理剩下50K先訂喜餅送人了」。

另外，當男方提及「寶貝我是不是給妳總共14萬了，所以剩16囉？」、「妳不是說妳阿爸要贊助我們婚秘跟婚紗嗎，那我要出那4萬喔？」李女也未否認，還回說「廢話，用40K換300K你不要嗎？」若往回追溯最早的那句「當5月的美嬌娘」，足認雙方早在同年2月7日合意訂立婚約，男方也是基於婚約才贈與34萬元。

法官認為，李女一再否認兩方有婚約存在，顯見其沒有實現婚約的意願，且以婚約為由取得金錢後，又稱是生活費、用於生活支出等，已破壞雙方之間信任基礎，因此男方主張解除婚約，自屬有據，一審判決李女應返還聘金。

本月12日，法院駁回李女上訴，全案確定，不得再上訴。

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