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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

放送事故？被柯文哲小聲問「去不去桃園」　徐世勲笑著搖頭：沒有

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲將卸任，20日依慣例，於市政會議後由副市長及一級機關政務首長共25人總辭。柯文哲於頒發服務獎章、致贈退職紀念牌時，突然詢問北市客委會主委徐世勲「是不是要去桃園」，而徐世勲則笑著搖頭說「沒有沒有」。

▲▼台北市政府副市長及一級機關政務首長總辭，總辭後與市長柯文哲一同在台北市政府大門拍畢業照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

面對柯文哲12月25日卸任在即，台北市政府20日於上午9時30分市政會議結束之後，由副市長彭振聲、一級機關政務首長共25人進行總辭。彭振聲代表宣讀總辭報告後，由柯文哲頒發服務獎章及致贈退職紀念牌，接著再由彭振聲代表致詞，並致贈給柯文哲紀念品IPAD一台。

▲▼台北市政府副市長及一級機關政務首長總辭，總辭後與市長柯文哲一同在台北市政府大門拍畢業照。（圖／記者湯興漢攝）

不過，有趣的是，柯文哲在頒發服務獎章及致贈退職紀念牌給一級政務首長時，身上掛著的麥克風卻沒有關，與一級政務首長聊天內容全數直播出去。

只見柯文哲頒發完彭振聲、民政局長藍世聰、財政局長陳家蓁獎章與紀念牌之後，輪到九合一大選時力挺前台北市副市長黃珊珊的教育局長曾燦金，柯文哲先是讚嘆「一級服務獎」之後，詢問「為什麼有的人有獎章、有的人沒有？」

隨後輪到觀傳局長劉奕霆時，柯文哲發現劉奕霆僅只有紀念牌，詢問「你做滿4年了，為什麼沒有獎章？」劉奕霆則尷尬笑說「沒有，（我）被記過。」逗得柯文哲哈哈大笑，最終兩人握手後結束。之後是法務局長袁秀慧，柯文哲向袁秀慧笑稱「賺錢喔」，兩人則微笑以對。

但到公訓處長周台竹時，柯文哲發現周台竹沒有獎章，並問「應該你要有獎章才對啊！」周台竹則尷尬微笑未回應；而北市客委會主委徐世勲獲紀念牌時，由於外界不斷謠傳，徐世勲被準台北市長蔣萬安、準桃園市長張善政等詢問入小內閣意願，使柯文哲直接問「欸！你是去桃園是不是？」徐世勲則笑著搖頭「沒有啦沒有」。

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