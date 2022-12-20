吳怡農拋警消政策中央補助　王鴻薇駁：已爭取到是中央在卡

▲王鴻薇表示，吳怡農提出的警消政策補助，自己和議員陳炳甫、徐弘庭、闕牧莎、吳志剛早就爭取到。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農今（20）日提出警消政策，主張由中央編列預算，解決現況消防問題。對此，對手國民黨立委參選人王鴻薇就在臉書反駁，就以台北市來看，警消經費加給提高早就可以做了，「是中央還在卡」，大酸「不曉得你提的時候，有跟執政政府溝通過嗎？」

王鴻薇指出，去年由於北市警消人員勤務繁重程度遠高於其他都會區，加上疫情爆發後，許多基層因協助防疫，苦喊快吃不消，自己和議員陳炳甫、徐弘庭、闕牧莎、吳志剛共同爭取下，台北市長柯文哲還簽下承諾書，支持北市警消人員勤職務加給調升1.5至2倍，而且經費由地方支出，不需要中央。她提到，由於他們的爭取，目前台北市政府預計明年開始，警察方面提升至1.5倍，預估每年增加經費約3億6728萬1513元，消防局提升至1.5倍，預估每年增加經費約8354萬8140元，總計4億5082萬9653元，這筆錢台北市政府願意支出 ，「但現在就卡在行政院，就卡在民進黨政府手上」。

王鴻薇表示，如果連地方政府願意自行支出補貼警消人員經費，中央都可以卡著，吳怡農政策要中央主導編列預算，這個政策的可行性真的非常低，她批評，不曉得吳怡農提的時候，有跟執政政府溝通過嗎？順便也幫她問問民進黨，「台北市警消跟台北市政府哪裡得罪你們民進黨了？」為什麼連照顧他們的政策，都要卡著？