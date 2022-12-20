柯文哲卸任倒數！副市長率一級政務官總辭　盼蔣萬安讓台北繼續前進

▲台北市政府柯文哲團隊總辭後，市府大門口拍畢業照。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任期屆滿8年將卸任，20日依照歷任市長卸任慣例，於市政會議後由副市長及一級機關政務首長共25人總辭。柯文哲表示，公開透明是一種文化，而「清廉勤政愛民愛鄉土」才是他們真正實現的，台北已經改變成真，希望可以持續，並盼下屆市政府繼續讓台北市前進。

面對柯文哲12月25日卸任在即，台北市政府20日於上午9時30分市政會議結束之後，由副市長彭振聲、一級機關政務首長共25人進行總辭。彭振聲表示，自己從2014年12月25日柯文哲第一任當選市長起，就加入市府團隊擔任工務局長職務，這8年來在市政上盡心規劃，完成豐碩成果，並逐一點名柯文哲政績，包括拆除忠孝橋引道、啟用北門地景廣場等。

由彭振聲代表宣讀總辭報告後，由柯文哲頒發服務獎章及致贈退職紀念牌，接著再由彭振聲代表致詞，並致贈給柯文哲紀念品IPAD一台。

柯文哲致詞時先是感謝副市長彭振聲之外，還有半年前因病在家持續休養的蔡炳坤。柯文哲表示，自己擔任台北市長8年，感謝全體同仁的支持付出，讓台北市在進步路上留下一些成績，給台北這座城市帶來的創新與改變。

柯文哲提及，自己上任當晚就拆掉忠孝西路公車專用道，從那一天開始，就進行了一個改變台北城市的歷程，並且早上7時30分準時開會，無論如何都是種毅力表現，也感謝自己在台大醫院30年教育，養成其紀律文化，用理性務實科學去面對市政議題，探討解決方案，處理各種重大施政。

柯文哲指出，公開透明是一種文化，其實「清廉勤政愛民愛鄉土」才是真正去實現的，政治核心是執行力，過去台灣政治口號太多、做得太少，但他每次開會時都認為，凡是不能寫SOP的話都是「屁話」，一定要求可以執行，「這是我們很大的特色」。

最後，柯文哲強調，台北已經改變成真，希望可以持續，這是他2014年選台北市長時的競選口號，新市府團隊將於12月25日接續市政建設，希望市政一棒接一棒，下任政府繼續努力，讓台北繼續前進。