「高虹安事件」劍指郭台銘？　柯文哲：看看就好！沒那麼多陰謀論

▲台北市政府副市長及一級機關政務首長總辭，總辭後與市長柯文哲一同在台北市政府大門拍畢業照。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

準新竹市長高虹安就職前夕遭到搜索並約談，最後依貪汙罪60萬元交保候傳；面對外界認為高虹安事件是為斷了民眾黨主席柯文哲的2024總統夢，但卻傳出其實民進黨此舉是「劍指（鴻海集團創辦人）郭台銘」。對此，柯文哲20日表示，世界上沒有那麼多陰謀論，看看就好。

柯文哲上午召開完市政會議後，按照歷屆市長慣例，進行副市長彭振聲與及一級機關政務首長總辭，並且到台北市政府西大門拍照合影，及接受媒體訪問。

針對高虹安19日被問到上任後是否先「揭弊」新竹棒球場時，提及還沒看到該案，就不能夠定義是「弊案」？柯文哲回應，沒有人說新竹棒球場是弊案，只是「不好解釋」為什麼要花這麼多錢，「沒證據也不能說是弊案，我相信新的市政府上去，自然會把資料公開，之後再來看，現在沒有資料講什麼都沒用。」

另外，關於有人認為「高虹安事件」除了斷柯文哲總統夢之外，其實是為擋郭台銘？柯文哲笑稱，台灣每天都有陰謀論，不然每天晚上的節目不曉得要討論什麼，「看看就好，世界上沒有那麼多陰謀啦！該怎麼做就怎麼做。」